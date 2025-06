Et konsortium bestående av Pandox og Eiendomsspar melder nå om et mulig kontantbud på 100 prosent av aksjene i det børsnoterte irske hotellselskapet Dalata.

Dalata er eier og operatør av til sammen 55 hoteller, hovedsakelig lokalisert i Irland og England under varemerkene Clayton og Maldron.

Den indikert budprisen er på 6,05 euro pr. Dalata-aksje, noe som priser hotellselskapet til cirka 1,3 milliarder euro, tilsvarende drøyt 15 milliarder kroner.

Vil vurderes

Prisen representerer ifølge Bloomberg News en premie på 27,1 prosent i forhold til Dalatas sluttkurs før selskapet annonserte en salgsprosess 6. mars. Siden den gang har aksjen klatret 21 prosent, og stengte mandag på 5,76 euro på børsen i Dublin.

Dalatas styre vil «naturligvis» gjennomgå tilbudet, sier en talsperson til Bloomberg, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Forhandler

Christian Ringnes' Eiendomsspar eier allerede 8,8 prosent av Dalata, og disse aksjene tenkes disponert av konsortiet om et endelig bud på selskapet blir lagt inn.

«Konsortiet forhandler for øyeblikket med en velrenommert hotelloperatør om et rammeverk for drift av Dalatas hoteller om konsortiet skulle nå frem med sitt eventuelle bud. Denne operatøren deler Konsortiets ønske om langsiktig, lønnsom og bærekraftig vekst», heter det i meldingen, og det påpekes at det ikke er noen garanti for at bud vil bli lagt inn.

Eiendomsspar eier 24,8 prosent av svenske Pandox.