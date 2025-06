Havnelid og Skinstad forlot møtet på Trondheim rådhus etter rundt halvannen time. Da gikk det rett forbi pressen uten å si spesielt mye.

– Vi skal jobbe videre, så jeg ber om forståelse for det, sa Havnelid før hun hastet videre.

Om innholdet i møtet sa hun kort:

– Vi har gitt dem en status i hvordan vi tenker den videre prosessen skal være og har fokus på å finne best mulig løsning.

Kjempeunderskudd

I utgangspunktet var både målet og håpet at ski-VM i Granåsen skulle generere et overskudd på 20 millioner kroner. Dette ble senere nedjustert til 15 millioner.

Nå forventer arrangøren i stedet et kjempeunderskudd. Adresseavisen og VG meldte mandag kveld at den endelige summen kan være på over 30 millioner.

Ski-VM eies av Norges Skiforbund (60 prosent), Sør-Trøndelag skikrets (30) og Trondheim kommune (10).

– Skistyret forventer at selskapet snarest mulig og senest innen den ekstraordinære generalforsamlingen eller innen neste eiermøte, presenterer en fullstendig oversikt over selskapets økonomiske stilling, sa skipresident Tove Moe Dyrhaug til NRK mandag.

VM-sjef Skinstad ønsket da ikke å kommentere situasjonen overfor NTB.

– Tillitskrise

Tirsdag møtte altså eierne i Trondheim. Til stede på møtet var også lederen for kontrollutvalget i Trondheim kommune, Gjermund Gorset.

– Vi er spent på om vi får flere opplysninger nå. Det har kommet mye i mediene gjennom flere uker, og vi er usikre på hva som stemmer og hva som er bildet akkurat nå, sa han til Adresseavisen på vei inn til seansen.

Han kaller situasjonen veldig alvorlig.

– Dette er en tillitskrise for kommunens del og for skisportens del, sa Gorset.

Han antyder at kontrollutvalget trolig vil be om en uavhengig gransking. En endelig beslutning rundt det vil bli tatt på et møte torsdag denne uken.