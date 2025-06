Staten har nå solgt sine 65,6 millioner aksjer i Norwegian til en kurs på 13,60 kroner. Samlet fikk staten dermed 892 millioner kroner, opplyses det i en børsmelding.

Det tilsvarer cirka 6,26 prosent av aksjene i flyselskapet.

Norwegian-aksjen var tirsdag sist omsatt for 14,065 kroner, og statens salg tilsvarer dermed en rabatt på 3,3 prosent.

Varslet salg

Salget kommer etter at Norwegian i midten av mai løste inn hybridgjeld, og da fikk inn staten som tredje største aksjonær, etter John Fredriksen og Folketrygdfondet.

– Norwegian er nå i en posisjon der de kan innfri lånet, etter rekonstruksjonen og det påfølgende arbeidet som selskapet har lagt ned. Avtalen vi har gjort med Norwegian gir staten en betydelig gevinst. Det ivaretar målet om å maksimere statens verdier, og dermed også fellesskapets verdier, sa næringsminister Cecilie Myrseth da.

Næringsdepartementet påpekte da også at Norwegian-aksjene ville komme til salgs etter hvert, og at det ville bli vurdert med utgangspunkt i utviklingen i selskapet og markedet.

– Det er ikke forventet at staten skal være langsiktig Norwegian-eier over tid, så disse aksjene skal selges på et eller annet tidspunkt, sa analytiker Andreas Aas-Jakobsen i SpareBank 1 Markets til Finansavisen.