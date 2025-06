Dette var lederartikkelen i Kapital Livsstil 6. juni 2025.

En fersk spørreundersøkelse gjennomført av Kantar for NHO Reiseliv tegner et bilde av flere nordmenn som planlegger å kjøre hele sommerferien i Norge i år. Syv av ti oppgir at hele eller deler av ferien skal tilbringes her til lands.

Undersøkelsen rapporterer også om at andelen som skal tilbringe hele ferien i Norge, har økt med seks prosentpoeng sammenlignet med foregående år. Andelen som kun ferierer i det store utland, er redusert med like mye. Nedgangen er knyttet spesielt til Europa. Og spesielt blant de under 44 år.

Dropper utlandet – skylder på svak krone

Hele 21 prosent av de spurte – spesielt de yngste – oppgav at de enten har måtte avlyse eller redusere omfanget av utenlandsferien. Dette på grunn av endringer i tollsatser og generell økonomisk usikkerhet – 25 prosent svarte at den svake norske kronen har hatt innvirkning på sommerferieplanene.

Kanskje ikke så rart.

Les også Salget tok av: Ble kommunens største skattebetaler I bygda Nå på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger holder seks ciderprodusenter til som alene står for 50-60 prosent av alt salg av cider i Norge. Det har satt Ullensvang kommune på verdenskartet.

Den mest populære aktiviteten på Norges-ferie: Fjelltur. Her en sommerdag på Haukelifjell. Foto: NTB

Hvor vil folk dra? Nord-Norge er området flest ville besøkt – om de kunne velge fritt. Men bare 22 prosent planlegger å faktisk reise dit, viser svarene. Mens over halvparten av utvalget planlegger å tilbringe tiden på Østlandet. Oslo og sånn.

Festival og havfiske

Hva velger nordmenn å gjøre på ferie i Norge? Ifølge undersøkelsen svarte nesten halvparten at det er fjellvandring som står på planen. Andre populære aktiviteter er kulturarrangementer som festivaler, besøk på fornøyelsesparker (14 prosent), havfiske (11 prosent), kajakk/rafting (ni prosent), klatring (fem prosent) og golf (også fem prosent).

De fleste tar Norges-ferien på privat innkvartering, kun 30 prosent velger hotell. 43 prosent bor på hytte eller hjemme hos familie eller venner. Andelen som valgte Airbnb doblet seg fra 2023 til 2024, men i 2025 har andelen sunket med ett prosentpoeng, ifølge undersøkelsen.

Hvorfor ikke velge norsk i butikken også?

Siden vi først snakker om norske valg i ferien, gjelder det kanskje å ta samme tankegang med oss hjem.

Men når det gjelder varehandel på internett, står ikke norsk like høyt på prioriteringslisten alltid – der når Temu-shoppingen stadig nye høyder. Ifølge en ny netthandelsrapport, handler 41 prosent av netthandlerne blant oss på nettopp Temu. Der er det ikke mye norske varer å spore.

Les også Norsk pilotklokke solgt for 170.000 kroner En “norsk” pilotklokke fanget interesse hos samlerne på en av vårens største klokkeauksjoner i Sveits.

I matbutikken er vi mer oppmerksomme, og en undersøkelse fra 2023 viste at åtte av ti ønsker at det vi spiser og drikker skal være produsert, bearbeidet og pakket i Norge. Bare en av ti gjør aldri et aktivt valg om å kjøpe norsk mat og drikke i butikken.

Det er jo hyggelig at flere nordmenn planlegger å feriere mer i Norge, men da er det altså ofte av økonomiske årsaker. Akkurat det fenomenet kan ikke norske bedrifter som produserer forbrukervarer her til lands håpe på at blir overført til deres bransje. Men likevel velger disse få å holde fabrikkene hjemme. Kvalitet fremfor kvantitet. Det kan vi sikkert lære litt av.

Les også Ringnes om sin stil: – Det hender jeg bader med halstørkleet Eiendomsmilliardær Christian Ringnes har bygget et museum til småflaskesamlingen sin. Kapital besøkte ham der for å prate om smaken hans.

Slå et slag for norsk i sommer. Ikke bare når det kommer til reise og i matbutikken, altså. Men også når du skal kjøpe varmtvannsspreder, fuktighetskrem, klær, fryseboks, møbler eller stereoforsterker. Det er nok ikke like billig som på Temu. Men det er verdt det. Av mange årsaker.