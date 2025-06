AirAsia er i langt fremskredne samtaler om å legge inn en bestilling på minst 100 Airbus-fly under neste ukes Paris Air Show, hevder bransjekilder overfor Reuters.

Avtalen vil ifølge kildene trolig markere introduksjonen av den minste Airbus-modellen, A220, i det Malaysia-baserte lavprisflyselskapets flåte. AirAsia har tidligere uttrykt planer om å kjøpe inn mindre fly til betjening av regionale ruter.

AirAsia er en av de største Airbus-kundene, men har ikke lagt inn nye ordrer siden før pandemien som rammet selskapet hardt. Ordreboken som da telte flere hundre fly har siden gradvis blitt restrukturert.

Malaysia-børsen klassifiserte AirAsia som «økonomisk presset» i 2022, men selskapet har ifølge nyhetsbyrået et håp om å kvitte seg med dette stempelet i løpet av første halvår i år.

Offensiv før fotball-VM

Samtidig er Royal Air Maroc i siste fase før bestilling av drøyt 70 fly fra Boeing, hevder kilder med kjennskap til saken overfor Bloomberg.

Ordren skal fordele seg på 50 Boeing 737-fly for kortdistanseflyvninger, og et 20-talls Boeing 787 Dreamlinere for langdistanseflyvninger.

I tillegg vurderer det statseide marokkanske flyselskapet å kjøpe rundt 20 Airbus A220-fly til regionaltrafikk.

Airbus-avtalen kan ifølge nyhetsbyråets kilder bli offentliggjort på neste ukes flymesse i Paris, mens Boeing-bestillingen kan bli utsatt til et møte mellom Marokkos konge og USAs president Donald Trump.

Marokko har store ambisjoner inn mot 2030, da kongedømmet er medarrangør av fotball-VM, og sikter før det blant annet mot å øke antall årlige turister til 26 millioner.