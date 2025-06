Flyaksjer: Stuper etter angrep

Den geopolitiske spenningen i Midtøsten gjør seg raskt gjeldende i finansmarkedene. Etter Israels angrep mot Iran natt til fredag reagerer markedene umiddelbart – særlig innen luftfartssektoren – hvor høyere oljepriser sender flyaksjene kraftig ned på børsene.

Flysektoren i fritt fall

Flyaksjer er blant de største taperne i Europa fredag morgen. Analytikere peker på at økte oljepriser raskt oversettes til høyere drivstoffkostnader – en av de største utgiftspostene for flyselskapene.

Slik ser det ut for noen av de store aktørene:

Lufthansa: -3,08 prosent

Air France-KLM: -4,28 prosent

IAG: -3,86 prosent

EasyJet: -3,36 prosent

Wizz Air: -3,46 prosent

Norwegian: -2,92 prosent

Olje tynger

Et fat nordsjøolje handles fredag klokken 12.30 til 75,16 dollar – en oppgang på 6,99 prosent siden midnatt. Den siste uken har oljeprisen steget med over ni prosent, i takt med økende frykt for eskalering i regionen.

Flyselskapene blir blant de første som merker en økning i oljeprisen.

Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB, sa tidligere i dag til Finansavisen at «Hvis konflikten truer forsyningssikkerheten gjennom Hormuzstredet, kan oljeprisen stige mye høyere.»