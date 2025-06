Spår kraftig hopp

Flyprodusenten Boeing venter at den globale etterspørselen etter flyreiser vil øke med mer enn 40 prosent innen 2030, ifølge selskapets nye fremtidsutsikter, skriver Reuters.

Selskapet venter at markedet vil etterspørre 43.600 nye passasjerfly frem til 2044. I fjorårets utgave av rapporten lå antagelsene på 43.975 nye fly frem til 2043.

Airbus la også nylig frem nye prognoser, der flyprodusenten oppjusterte sitt 20-årige etterspørselsanslag med 2 prosent til 43.420 passasjerfly.

I Boeings fremtidsprognoser anslår selskapet at det vil bli levert 33.300 smale fly, 7.800 brede passasjerfly, 955 fraktfly og 1.545 mindre passasjerfly.

Flytrafikken har hentet seg godt inn igjen etter problemene mange opplevde under pandemien. Til tross for bedre etterspørsel er likevel er produksjonen av fly nær halvert sammenlignet med nivåene før pandemien, skriver Reuters.

Det skyldes at både Airbus og Boeing har slitt med produksjonen. Boeing har hatt utfordringer knyttet til sikkerhet som følge av Alaska Airlines-ulykken i fjor, der et panel løsnet på et 737 Max-fly.

Boeing har ifølge Reuters bedret produksjonskvaliteten de siste månedene, men Air Indias flystyrt med et 787-8 Dreamliner-fly nå på torsdag har økt usikkerheten igjen.