Fra eldgammelt kloster til byens hotteste nye hotell

FN-toppmøtet The Third UN Ocean Conference (UNOC 3) bidro til å gi Nicehavnen en ansiktsløftning. Her har arkitekter plassert et luftig toetasjes konferansesenter, innbefattet spisesteder og barer på innbydende terrasser med havutsikt. Like i nærheten har det nyåpnede boutiquehotellet Palais Sègurane fått mange lovord for sine elegante værelser og dekor, i et strøk kjent for sine eksklusive kunstgallerier og antikvitetshandlere.