Norge er Europas sjette dyreste land – her er det billigere

– Prisnivået i Norge sammenlignet med resten av Europa synes å ha stabilisert seg på en lavere forskjell enn tidligere, og det har gjort det mer attraktivt for utenlandske turister å legge ferien sin her hos oss. Baksiden av denne medaljen er at det har blitt dyrere enn før for nordmenn å feriere i utlandet, sier Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå (SSB).

En oversikt over prisnivået i Norge og andre europeiske land , viser at prisforholdene landene imellom i 2024 holdt seg ganske stabile sammenlignet med 2023. Det samlede prisnivået i Norge har i de to siste årene ligget 24 prosent høyere enn snittet i EU-landene, ifølge de nyeste tallene fra Eurostat (ec.europa.eu).

Sveits og Island er ennå landene med høyest prisnivå, med priser henholdsvis 74 og 62 prosent over EUs gjennomsnitt.

De billigste ferielandene

Til tross for høy prisvekst i Tyrkia, er dette ennå landet i Europa med lavest samlet prisnivå. Der var prisene 57 prosent lavere enn i Norge i 2024.

Det er også rimelig å feriere på Balkan, men prisene nærmer seg EU-snittet. Unntaket er Nord-Makedonia, der prisene var bare 55 prosent av EU-snittet i 2024. Bulgaria er Europas tredje rimeligste land.

Tradisjonelle norske sommerferiedestinasjoner som Hellas og Portugal hadde i fjor priser 13–14 prosent under snittet i EU. Spania var litt under 10 prosent rimeligere enn snittet, mens Tyskland og Frankrike lå rundt 10 prosent over snitt for prisnivåene. Italia ligger enda noe under gjennomsnittet i EU, men kun med noen få prosent.

Svensken og dansken

Så er det alltid et spørsmål om reisekostnader og -tid om man skal på ferie. Da vil danmarks- eller sverigetur ha naturlige fordeler.

Også der har prisnivåene holdt seg relativt stabile sammenlignet med andre europeiske land. I Sverige lå prisene 7 prosent under de norske i fjor, mens prisene i Danmark var 14 prosent høyere enn i Norge.

For mange går en stor porsjon av feriebudsjettet til mat og drikke. I flere land vil disse nytelsene oppleves som rimeligere enn hjemme, fordi Norge har et høyt prisnivå for næringsmidler, sammenlignet med snittet i EU.

Mens generelt prisnivå i Norge er 24 prosent over snittet i EU-land, er mat 31 prosent dyrere. Det betyr at å spise ute ennå kan oppleves som rimelig i selv dyre land. Maten i Danmark var for eksempel omtrent 8 prosent rimeligere enn i Norge i fjor. I Sverige var mat 19 prosent rimeligere.