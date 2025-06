Cruisedebatten bør handle om mer enn utslipp

Vi ønsker ikke å grønnvaske cruisenæringen, men vi skal heller ikke svartmale den. Cruiseskipene er mer enn flytende hoteller. De er motorer for lokal verdiskaping – og viktige ambassadører for Norge som reisemål. Cruiseturistene legger igjen penger i butikker, restauranter og på lokale attraksjoner. De skaper inntekter for guider, sjåfører og små bedrifter langs hele kysten. Mange får sitt første møte med Norge fra et skipsdekk – og kommer senere tilbake som individuelle reisende.

Også den norske leverandørindustrien har cruise som viktig kunde. Alt fra maritime tjenester til catering og logistikk nyter godt av cruisetrafikken. Anløpene gir også betydelige inntekter til de kommunale havnene. Disse pengene investeres ofte rett tilbake i lokalsamfunnet – i kaianlegg, bedre infrastruktur og andre tilbud som kommer både innbyggere og næringsliv til gode.

I tillegg bidrar cruisenæringen også til å forlenge turistsesongen. Mange skip kommer før og etter høysesongen, noe som gir mer stabile helårsarbeidsplasser og bedre utnyttelse av kapasiteten i reiselivet. Det styrker grunnlaget for levende lokalsamfunn i distriktene. Og er det én ting vi har lært de siste årene, er det hvilken betydning bosetting i distriktene har for vår beredskap.

Cruisetrafikk er en sentral del av norsk reiseliv, en motor for lokale økonomier, og en viktig ambassadør internasjonalt

Ja, cruisenæringen har fortsatt noen utfordringer, men det skjer også mye positivt. Stadig flere havner tilbyr strøm fra land, slik at de slipper å bruke forurensende dieselaggregater mens de ligger til kai. Rederiene investerer i nye, mer klimavennlige skip. Og i takt med den teknologiske utviklingen, blir internasjonale krav stadig strengere, og styrer cruisenæringen i en grønnere retning.

Det betyr ikke at vi er helt i mål, men vi har kommet til et nivå hvor det er mulig å kombinere vekst med ansvar. Det er bra at det går en debatt om cruisevirksomhet i Norge, så lenge den er balansert. Det gjør at flere sider ved cruisenæringen blir belyst. Da vil det også bli tydeligere at cruisetrafikk er en sentral del av norsk reiseliv, en motor for lokale økonomier, og en viktig ambassadør internasjonalt.

For mange lokalsamfunn langs kysten er cruise ikke bare velkommen – det er også avgjørende for jobbene, butikkene og fremtidsutsiktene. Norge skal selvsagt stille strenge miljøkrav, og mange havner begrenser også antallet anløp for å redusere press på lokalsamfunn. De ser at cruiseskipene fortsatt er en del av norsk turistnæring. Men det må være på en måte som gagner både miljøet og menneskene – både de som bor her, og de som kommer på besøk.

Arnt-Einar Litsheim

Fagdirektør i Norske Havner