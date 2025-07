SAS-topp blir ny sjef i Torghatten

Den tidligere norgesjefen i SAS blir ny konsernsjef i transportselskapet Torghatten, som nå ledes fra Trondheim.

Forgjengeren, Jan Volsdal, gikk fra jobben 28. februar etter bare halvannet år i stillingen. Han begynte 1. mai som adm. direktør i PostNord Norge.

De siste månedene har Stein Andre Herigstad-Olsen vært konstituert i konsernsjefstillingen i Torghatten.

– Vi er svært glade for å få Kjetil med på laget. Han har en unik kombinasjon av strategisk teft og operasjonell gjennomføringsevne, sier Carsten Jensen, som er direktør i eierselskapet Nordic Ferry Infrastructure (NFI).

Torghatten ble i 2021 solgt til det svenske fondet EQT Infrastructure V. Budet og verdsettelsen av aksjene Torghatten eide i flyselskapet Widerøe, som ikke inngikk i handelen, ga en egenkapitalverdi på nær 8,6 milliarder kroner, hvorav vel 7,8 milliarder kroner var et kontantbud og resten aksjeposten i Widerøe.

– Viktig rolle

Håbjørg kommer fra en rekke topplederstillinger i SAS, blant annet som konserndirektør for Airline Services og leder for bakketjenestene globalt. Der hadde han ansvar for sikkerhetskritiske operasjoner i over 40 land og ledet flere store omstillingsprosesser.

I Torghatten får han ansvar for å videreutvikle selskapets ambisjoner om grønn omstilling og teknologisk innovasjon i kysttrafikken.

– Torghatten har en viktig rolle i å sikre mobilitet og bærekraftige transportløsninger i hele Norge. Jeg kommer selv fra et mindre lokalsamfunn og kjenner meg godt igjen i formålet deres, sier Håbjørg.

Solgt med storgevinst

De som satset 10.000 kroner i Torghatten-aksjer da vekststrategien i selskapet ble lagt på begynnelsen av 90-tallet satt med aksjer for cirka 43 millioner kroner da budet fra EQT kom; 4.300 ganger mer enn den opprinnelige investeringen.

Siden 90-tallet hadde den årlige avkastningen på investeringen i Torghatten-aksjen vært over 30 prosent for de tidligere eierne.

Torghatten, som i snart 150 år har sørget for transport i distrikts-Norge, har de siste årene profilert seg innen utslippskutt og elektrifisering.

Håbjørg er siviløkonom og har MBA fra Norges Handelshøyskole samt videreutdanning fra IMD og Universität St. Gallen. Han har også bakgrunn som befal i Forsvaret.

Han tiltrer 15. august. Frem til da fortsetter Herigstad-Olsen som midlertidig konsernsjef.