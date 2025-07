Mye verre for lommeboken: Flybillettene setter oppsiktsvekkende prisrekord

Norske reisende må nå grave enda dypere i lommeboken for å komme seg til Europa. De siste målingene fra Norsk Flyprisindeks viser nemlig at flyprisene fra norske byer fortsetter å stige, og når nå rekordnivå for tredje gang på rad.

I en pressemelding fra Travelmarket fremgår det at gjennomsnittsprisene var rekordhøye i uke 22, uke 26 – og nå også i uke 30.

Rekordhøyt

Aldri tidligere har gjennomsnittsprisene på europeiske flybilletter fra Oslo, Trondheim, Stavanger og Tromsø vært høyere i uke 30 siden Norsk Flyprisindeks ble lansert i 2009. Fra Bergen er gjennomsnittsprisen kun overgått i pandemiåret 2020.

Fra Oslo har gjennomsnittsprisen økt med hele 50 prosent sammenlignet med i fjor. Stavanger følger tett etter med en prisoppgang på 44 prosent, mens Tromsø ligger på 33 prosent. Bergen og Trondheim opplever mer moderate prisøkninger, på henholdsvis 25 prosent og 19 prosent.

Priseksempler

Travelmarket trekker frem flere priseksempler for europeiske destinasjoner (prisene inkluderer alle skatter og avgifter).

For en tur/retur-billett Oslo og Stockholm må du betale 981 kroner, tur/retur Oslo og København koster 1.216 kroner, tur/retur Oslo og London ligger på 1.422 kroner mens du må ut med 1.930 kroner for en tur/retur-billett Oslo og Barcelona.

Tur/retur Bergen og København ligger på 1.944 kroner mens tur/retur Trondheim og København koster 1.949 kroner.

Norsk Flyprisindeks utgis hver fjerde uke av prissammenligningssiden travelmarket.no basert på en oversikt over de billigste tur-retur-flybillettene til ti populære europeiske destinasjoner. Indeksen tar utgangspunkt i følgende destinasjoner i Europa: Amsterdam, Barcelona, Berlin, København, London, Paris, Praha, Roma, Stockholm og Wien.