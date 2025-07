– Det kom som en stor overraskelse på oss. Jeg har selvfølgelig et høyt ambisjonsnivå, men det var en fantastisk boost å få to stjerner etter så kort tid. Og nei, vi har ikke ambisjoner om en tredje stjerne. Det høres ut som en klisjé, men det viktigste for meg er at restauranten er fylt med glade gjester, og at mine kollegaer er glade for å være her. Noen ganger går det selvfølgelig hånd i hånd, og hvis det munner ut i tre stjerner og full restaurant, blir jeg selvfølgelig glad.