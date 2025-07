Air France-KLM vil kjøpe seg opp fra 19,9 til 60,5 prosents eierskap i SAS ved å overta aksjene til investeringsgruppen Castlelake og Lind Invest.

De tre ble alle eiere i SAS da flyselskapet ble reddet fra konkurs i fjor sommer.

– Etter en vellykket restrukturering har SAS levert imponerende resultater, sier konsernsjef Benjamin Smith i den fransk-nederlandske flygiganten.

Kjøpe før tiden

I november i fjor sa finansdirektør Steven Zaat i Air France-KLM til Finansavisen at de to flyselskapene ikke kunne høste de virkelig store synergiene på utgiftssiden, men kun på inntektssiden.

– Vi kan ikke samarbeide fullt ut, som vi ønsker, siden vi er minoritetsaksjonær, sa Zaat i fjor.



Blir kjøpet av flere SAS-aksjer gjennomført, endrer den situasjonen seg. Da kan SAS kutte kostnader gjennom synergier med sin største eier.

– Det vil styrke tilbudet til kundene og skape merverdi for hele Skandinavia, sier Smith.

Les også Selger SAS-seter for millioner Etter at Air France KLM ble eier i SAS i høst har omsetningen på ruter mellom Nederland og Frankrike til Skandinavia økt mer enn forventet.

I utgangspunktet skulle eierposisjonene i SAS være låst i to år, men Zaat sa i fjor at det fantes åpninger for å fravike den opprinnelige aksjonæravtalen.

– Om vi blir enige med de andre eksisterende aksjonærene om å overta aksjer, så er det mulig å kjøpe flere aksjer tidligere, sa Zaat.

Må regne på prisen

Konkurransemyndighetene må godkjenne et aksjesalg og partene må bli enige om pris, før transaksjonene finner sted.

Hva aksjene skal selges for er ikke klart, men både Castlelake og Lind Invest gikk inn i SAS som en ren finansiell investering.

En rekke nøkkeltall blir lagt til grunn for å fastsette verdien av SAS-aksjene, blant annet EBITDA og netto gjeld.

Tidligere denne uken annonserte SAS-sjef Anko Van der Werff at flyselskapet skal kjøpe 55 maskiner fra Embraer. Verdien av avtalen er på 25 milliarder danske kroner.

Les også SAS kjøper opptil 55 nye Embraer-fly Flyselskapet SAS har kunngjort at de kjøper opptil 55 nye fly av den brasilianske flyprodusenten Embraer.

Air France-KLM og SAS har allerede innledet et codeshare-samarbeid, som har gått over all forventning og økt inntektene til det fransk-nederlandske flyselskapet.

– Allerede den første måneden, i september, bidro det til å øke våre inntekter med 4 millioner euro, sa Zaat, som forventet en inntekt på 16 millioner euro i fjerde kvartal i fjor.

Den danske stat vil beholde sin eierandel på 26,4 prosent og ha styreplasser i SAS. De siste 13,1 prosentene av flyselskapet eies av ulike mindre aktører.