Norwegian-aksjen har fredag morgen gjort seg klar for take-off etter sterke trafikktall fra selskapet. Aksjen var opp 3 prosent på formiddagen, men i løpet av dagen korrigerte kursen ned. Pareto-analytiker Marcus Gavelli peker særlig på en faktor som løfter aksjen.

– Det er hovedsakelig høyere billettpriser aksjen reagerer på i dag, sier han.

Analytikeren påpeker i analysen at det er viktig at billettprisene er såpass høye.

«Dagens rapport bekrefter styrken i avkastning fra Europeisk luftfart. Dette har vi ventet lenge på», skriver han i rapporten.

- Stor prisingsmakt

Den mest åpenbare grunnen til de økte billettprisene er at folk er reiselystne og betalingsvillige.

– Det blir så klart spekulativt, men at rentekuttet fra Norges Bank kan ha bidratt til et enda større trykket er heller ikke utenkelig. Når Norwegian da allerede fyller flyene så godt kan det fort slå bra ut på yielden, sier Gavelli.

En annen viktig årsak til billettprisveksten er redusert kapasitet.

– Kapasiteten i markedet har vært lavere enn forventet fordi det har vært problemer med Boeing og Airbus, sier han og utdyper:

– Så skal man ikke legge for mye i det, men alt annen likt så har det gjort at markedsbalansen er strammere enn man trodde for et til to år siden.

Skal holde seg inn mot høsten

I børsmeldingen fredag morgen viser Norwegian til gode bookingutsikter inn mot høsten.

– Hvilke reiseruter skiller seg ut?

– Det er generelt bra over hele fjøla. By- og strandrutene gjør det spesielt sterkt. Norsk innenriks gjør det relativt svakere, men er også helt ok, sier Gavelli.

Han forteller at det har vært noe bekymringer knyttet til SAS sitt oppkjøp av nye fly for å konkurrere mot Widerøe innenlands. Han er imidlertid ikke like bekymret nå, og viser til at Widerøe har god kontroll på rutene som etterspørres av det offentlige (PSO).

– SAS vil ikke kunne kjempe med Widerøe på PSO-rutene, sier han.

Sender estimatene rett opp

De nye tallene kommer til å sende konsensusestimatene for inntjening og driftsresultat opp, mener Gavelli.

– Trafikktallene kommer til å løfte estimatene 2-3 prosent på resultat før skatt. I tillegg skal nok estimatene opp litt mer grunnet positiv utvikling innenfor valuta og drivstoff.

Han ser imidlertid ikke for seg en voldsom oppjustering av estimatene fremover, med mindre valutakurs eller drivstoffkostnader endrer seg dramatisk.

– Blir det aktuelt å revidere kursmålet deres?

– Jeg får komme tilbake til deg på det etter rapporten neste uke, avslutter Gavelli.

Pareto Securities har kjøpsanbefaling på Norwegian, med et kursmål på 16 kroner.