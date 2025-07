Rimi-Hagens spaeventyr fortsetter å svi

I 2024 måtte Stein Erik Hagen bokføre et nytt underskudd på 11,7 millioner kroner for sitt prestisjeprosjekt på Sofiemyr. Det er en bedring fra 2023, da bunnlinjen viste minus 20 millioner, men fortsatt langt unna lønnsom drift.

Totalt har The Well påført Hagen over 230 millioner kroner i underskudd siden oppstarten.

Høyere inntekter, og høyere kostnader

Fjorårets omsetning økte til 233,4 millioner kroner, opp fra 209,6 millioner i 2023. Det er spaet som fortsatt er den største melkekuen, med nesten 93 millioner i inntekter. Restaurant og hotell leverte også vekst.

Men det kostet. Lønnskostnadene alene steg til 100,6 millioner kroner, nesten ti millioner mer enn året før. Totale driftskostnader endte på 245 millioner kroner, som gir et driftsresultat på minus 11,8 millioner.

The Well (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 233,4 209,6 Driftsresultat −11,8 −19,7 Resultat før skatt −11,7 −20 Årsresultat −11,7 −20

Får drahjelp hjemmefra

Selskapet holdes flytende med konsernmuskler.

I 2024 ble det skutt inn 24,4 millioner kroner i overkurs, mens en mindre kapitalforhøyelse på 100.000 kroner formelt økte aksjekapitalen. Den reelle egenkapitalen falt likevel til ti millioner, fra 21,7 året før.

Samtidig er det nå bokført 8,4 millioner i kortsiktig gjeld til konsern, mot null året før. Bunnlinjen viser fortsatt at spaet ikke bærer seg selv.

Ledelsen ser likevel lyst på fremtiden. Ifølge daglig leder Kim Nyheim Ragnarsson har 2024 vært et vendepunkt. The Well har intensivert satsingen på kurs og konferanse, og fått flere førstegangsbesøkende gjennom egne kampanjer.

«Vår ambisjon er å være mer enn et spa, vi ønsker å være en destinasjon for total velvære», skriver Ragnarsson.

Optimisme i dusjen

Til tross for åtte år med røde tall, er optimismen på plass i garderoben. Med mer fokus på B2B-segmentet og økt internasjonal trafikk, håper ledelsen at 2025 blir året der spaeventyret endelig begynner å betale seg.

Foreløpig er det dog fortsatt Stein Erik Hagen som må plukke opp regningen etter hver badstueøkt.