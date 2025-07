Arctic nedgraderer Norwegian: Meglerhusene er splittet

Arctic Securities nedgraderer Norwegian Air Shuttle fra kjøp til hold, til tross for at kursmålet løftes fra 15,5 til 16 kroner.

«Aksjen har utviklet seg sterkt så langt i år, og konsensusestimatene er blitt betydelig oppjustert i forkant av tallslippet for andre kvartal», skriver analytiker Jeppe Baardseth i en fersk analyse.

Han peker på at det ikke finnes åpenbare triggere på kort sikt, annet enn oljepris og valuta.

Arctic ligger over konsensus på driftsresultat for andre kvartal, men mener markedets forventninger ikke er oppdatert etter de sterke juni trafikktallene.

Basert på Baardseths estimater handler Norwegian til åtte og syv ganger årets og neste års inntjening. Aksjen prises over europeiske konkurrenter, men med rabatt til Ryanair.

«Selv om vi har tro på at rabatten til Ryanair vil bli mindre over tid, ser vi dette som et langsiktig case. Ryanairs prising er et resultat av mange års vekst og lønnsomhet», skriver han.

«Vi mener fortsatt at luftfartsmarkedet generelt, og Norwegian spesielt, er i en eksepsjonell posisjon, men etter den sterke kursutviklingen sliter vi med å se ytterligere oppside på dagens nivåer», avslutter han.

Store forskjeller

Det er et stort sprik hos analytikerne, men felles for alle er at kursmålene oppjusteres etter juni-tallene. Mandag oppdaterte både Nordea og ABG sine kursmål på Norwegian, til henholdsvis 18 og 14 kroner.

De andre meglerhusene har ikke justert estimatene sine etter de nye tallene. DNB Carnegie et kursmål på 17 kroner, mens Pareto Securities opererer med 16 kroner.

Norwegian legger frem endelige tall for andre kvartal torsdag 11. juli.