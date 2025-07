1. Opplev værene

Det finnes en rekke flotte fiskevær i Lofoten. Det mest nærliggende og kjente er Henningsvær, en kort kjøretur fra Svolvær. Nusfjord på Flakstadøya er blant de mest ikoniske. Stamsund, Reine og Å helt ytterst vest i Lofoten er andre flotte fiskevær verdt et besøk.

I Henningsvær bør du få med deg Kaviarfabrikken (KaviarFactory), som presenterer moderne, norsk og internasjonal kunst i historiske omgivelser. Her ligger også Nordnorsk Kunstsenter, der flere av de ikoniske lofotkunstnerne er representert, også Gunnar Berg – tilhørende Berg-familien på Svinøya.

2. På havet

Unstad anses som et av de flotteste surfestedene ikke bare i Lofoten, men i Norge – og Europa. Temperaturene i vannet gjør at det aldri er overbefolket i den såkalte line up’en, og du har bølgene så godt som for deg selv. Unstad Arctic Surf er blant tilbyderne.

En annen mulighet for å oppleve havet er å dra ut i kajakk. Også her er det flere tilbydere, som XXLofoten.

3. Herlige strender

Hauklandstranden og Uttakleiv er to av de flotteste. Førstnevnte er kritthvit med gjennomsiktig, turkist hav, rammet inn av spisse fjelltopper. Vil du se den ovenfra, ta en tur opp på fjellet Mannen. Det tar mellom 30 og 60 minutter, og byr på en av Lofotens vakreste utsikter.

Mannen skiller Hauklandstranden og Uttakleivstranden.

Sistnevnte er best om du vil oppleve nordlys og midnattssol. Hit kommer også mange fastboende for å nyte det spesielle synet.

4. Ta del i lofotfisket

Skreien er synonymt med Lofoten. Vil du oppleve skreifisket, er den beste perioden januar til april. De største skreiene på 30–40 kilo fanger du fra båt. Har du ikke tilgang på egen båt, finnes det et hav av utleiere. For den ekstra konkurranselystne arrangeres VM i skreifiske, en av verdens største fiskekonkurranser, i Svolvær i mars.

Vil du smake på skreien uten å måtte fiske den selv – ta turen innom Anitas Sjømat på Sakrissøy. De er verdensberømte for sin hjemmelagde fiskeburger og har i tillegg et flott utsalg for fisk og sjømat.

5. Vikingarven

Det største vikinghuset som noen gang er funnet ble gravd opp der Lofotr vikingmuseum i dag ligger. Museet formidler vikinghistorien på en engasjerende og levende måte. Museet byr på helaftener med mat og drikke på ekte vikingvis. Her kan gjestene møte folket på gården og høvdingen selv. Veldig populært, særlig for de som arrangerer kick-off eller andre gruppeturer.

6. Golfernes paradis

Lofoten Links i Hov på Gimsøy er verdens nordligste linksbane – og trolig den mest spektakulære i sitt slag. Det som i starten fortonte seg som en spinnvill idé åpnet i 1998, da med seks hull.

28. juli 2022 satte Viktor Hovland ny banerekord med 63 slag (–8) fra det bakerste utslagsstedet.

Det ligger to gravsteder fra vikingtiden på banen, og historikere mener at vikinghøvdingen Tore Hjort stammer fra området.

7. Unikt krigsmuseum

Tilsynelatende en “gal” manns verk, men med Lofoten Krigsminnemuseum har lofotingen William Hakvaag skapt et enestående univers basert på hans unike kunnskap om andre verdenskrig. Samt hans samlemani.

Det private museet rommer Norges største samling av krigsminner, uniformer, militaria og andre gjenstander fra andre verdenskrig. Museet driver også opplysningsarbeid om krigen med særlig vekt på hendelsene i Lofoten og Nord-Norge.

Et fenomenalt stopp, særlig om du kommer i prat med mannen bak det hele – et veritabelt oppslagsverk proppfullt av anekdoter fra krigen og de mange tusen gjenstandene han gjennom årene har samlet.