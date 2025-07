Der Portugal oppstod

Braga, en time nord for Porto, er landets religiøse senter, og der Portugal ble til. Lenge regjerte de nordafrikanske maurerne her, men ble gradvis presset ut av territoriet som etter hvert havnet i den burgundiske fyrsten Afonso Henriques hender.

Han ble senere kjent som Afonso den første av Portugal, i 1139. Kongeriket lå i området rundt Porto og Braga, men presset seg stadig lenger sørover.

Byens katedral var i kraft av sin posisjon lenge det viktigste kirkebygget på den iberiske halvøya, med en sentral rolle da Portugal kjempet for sin uavhengighet. Det faktum gir et besøk i katedralen og byen en ekstra dimensjon.

I Braga er det flere kirkebygg. Guimarães slott (Castelo de Guimarães) bygget på 900-tallet er verdt et besøk.

Du bør også teste ut spisestedet A Favorita, som serverer de lekreste bacalao-kroketter.

Kulturbyen Guimarães

Her finnes en rekke godt bevarte bygninger fra middelalderen. Byen har en borg, opprinnelig fra 900-tallet, med massive murer, og flere høye tårn. På 1100-tallet ble Guimarães Portugals første hovedstad.

Hertugen av Braganças slott, Paço Ducal fra 1442, er i dag museum. Besøk også kirken Nossa Senhora da Oliveira bygget i perioden 1387 til 1400. Det gamle bysenteret står på Unescos liste over verdens kulturarv. I middelalderbyen er de gamle husene pyntet med utsmykkede balkonger. Guimarães var europeisk kulturhovedstad i 2012.

Hotellet i vinmarkene

Monverde Wine Experience Hotel utenfor Amarante en time øst for Porto smyger seg inn i landskapet. Her legges det til rette for store vin- og matopplevelser, med en strålende restaurant og lekkert spa.

Den opprinnelige ideen var å bygge et sted for gode venner som også satte pris på god mat og vin. Men med tiden, “murstein for murstein”, vokste prosjektet til noe langt større, som nå også andre kan få oppleve.

Klosteret som ble hotell

På en høyde over Ave-elven i hjertet av Vila do Conde – med utsikt helt til havet – er det historiske Santa Clara-klosteret gjort om til et gedigent, moderne hotell. Rommene på Lince Santa Clara Hotel er lekre, restauranten strålende, men den store attraksjonen er den enorme bygningen, både ut- og innvendig. Et gammelt kloster med en interessant historie er gjort om til en bemerkelsesverdig arkitektonisk severdighet. Byggets historiske arv kombineres med moderne komfort og raffinement.

Derfor befinner portvinen seg i “nybyen”

Douro-elven var lenge grenseområde mellom de kristne i nord og maurerne i sør. På grunn av den pågående konflikten tok mange av de opprinnelige innbyggerne opphold i Porto. Etter at maurerne var drevet ut av det som het Cale, ble landområdene i sør og byen gradvis gjenoppbygget.

Slik ble “nybyen” Vila Nova de Gaia gjenfødt. Den er i dag en selvstendig by – selv om gamlebyen i Porto, på den andre siden av Douro, bare er en kort spasertur over Maria Pia-bruen designet av Gustave Eiffel (mannen bak Eiffeltårnet) unna.

Gaia har nesten 20 strender langs kystlinjen sørover fra Praia do Cabedelo ved elvemunningen noen kilometer vest for sentrum og sørover langs Avenida da Beira-Mar.

De fleste som besøker Gaia kommer hit for de mange portvinshusene, om det er Ferreira, Sandeman, Taylor eller Graham. Totalt er det snakk om rundt 60 ulike hus presset sammen i området. Rundt ti av disse – blant annet Graham som befinner seg i et bygg fra 1890 – tilbyr rundturer på anleggene, inkludert smaking.

At portvinshusene ligger akkurat her skyldes at området var rikt på rent ferskvann, der hver kjeller hadde tilgang til egen kilde. I tillegg er ikke solen like intens her, fordi byen er vendt mot nord og er mer skjermet mot vinden. Det betyr at temperaturen er gunstig for portvinenes aldringsprosess. Noen av portvinene her er nærmere 200 år gamle.