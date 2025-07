Norwegian fikk et driftsresultat på 1,25 milliarder – langt bedre enn ventet

Fredag morgen la Norwegian Air Shuttle frem førstekvartalstall, som viste et rekordsterkt driftsresultat på 1,25 milliarder kroner, mot 595 millioner kroner i samme periode i fjor.

Til sammenligning hadde analytikerkorpset i følge Norwegian, ventet et driftsresultat på 1,035 milliarder kroner, og selskapet slår dermed konsensusestimatene med omtrent 20 prosent.

Resultat før skatt endte på 1,055 milliarder kroner, mot 477,1 millioner kroner i fjor. På forhånd ventet analytikerne et overskudd på 818 millioner kroner.

Driftsmarginen økte til 12,2 prosent for kvartalet, mot 6,4 prosent for andre kvartal i fjor.

Betaler utbytte

– Vi er svært fornøyde med å kunne rapportere et rekordsterkt andre kvartal på flere områder for både Norwegian og Widerøe. Driftsresultatet og driftsmarginen er det nest høyeste vi noensinne har hatt i et andre kvartal, og både passasjertallene og kabinfaktoren er de høyeste i et andre kvartal siden 2019. I tillegg har vi nådd en viktig milepæl, ettersom Norwegian for første gang i vår 23 år lange historie vil utbetale utbytte – på 0,90 kroner per aksje, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Norwegians likviditetsposisjon forbedret seg til 12,7 milliarder kroner i kvartalet, mot 11,5 milliarder samme kvartal i fjor

I første kvartal fløy Norwegian-gruppen til sammen 7,6 millioner passasjerer, hvorav Widerøe sto for 1,1 millioner av disse.

– Vi fortsetter å se gode bookingtall, og utviklingen for Norwegian i juli, august og høstsesongen er lovende, med nærmere ti prosent flere solgte billetter sammenlignet med samme tid i fjor. Kort sagt ser vi mange positive tegn inn i andre halvdel av 2025, sier Karlsen



Fyllingsgraden for kvartalet var høyere enn andre kvartal i fjor for både Norwegian, og for Widerøe, da de hadde økning på henholdsvis 2,8- og 3,7 prosentpoeng. Norwegian havnet på 85,2 prosent, og Widerøe på 73,9 prosent .

Punktligheten viser også en bedring for begge selskapene med 86 prosent for Norwegian i kvartalet, og 89,3 prosent for Widerøe.