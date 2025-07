Norwegian med knalltall – analytikerne følger etter

Fredag morgen rapporterte Norwegian et svært godt kvartal. Aksjen steg hele 10,8 prosent til 17,40 kroner pr. aksje.

Driftsresultatet (EBIT) for andre kvartal var omtrent 20 prosent over konsensusestimatene. Selskapet varslet også utbytte, det første i flyselskapets 23 år lange historie.

Etter de sterke tallene har både Pareto Securities og DNB Carnegie hevet kursmålene sine til 19 kroner. Det tilsvarer en oppside på om lag 10 prosent fra fredagens sluttkurs.

Kostnadskutt og billettboost

«Rapporten viser at Norwegian er godt i gang med å få kontroll på kostnadene, og at yield-momentet fra juni ser ut til å vare utover høsten», skriver Marcus Gavelli i Pareto.

Pareto hever nå estimatene for driftsresultat i 2025 og 2026 med 7–12 prosent. De peker særlig på sterkere billettsalg enn ventet for perioden juli–oktober, og at yieldene på disse billettene er høyere enn i fjor.

DNB Carnegie peker på det samme:

«Bookings er sterke, med 9 prosent flere billetter solgt for juli–oktober, og både load og yield er opp år over år», skriver Ole Martin Westgaard.

Begge meglerhus ser kostnadene falle fremover, med Norwegian-ledelsen som nå har justert guidingen for enhetskostnader eks. drivstoff fra 4–6 prosent økning til 2–4 prosent. Det tolkes som et tegn på at kostnadstrykket er under kontroll.

Første utbytte noensinne

Norwegian varslet samtidig at det skal utbetales 0,90 kroner i utbytte per aksje i august. Dette markerer en ny æra for flyselskapet, som har vært gjennom både krise, rekonstruksjon og oppbygging de siste årene.

Pareto mener utbyttekapasiteten er langt større. De peker på en fri kontantstrøm-avkastning (FCFE yield) på 11 prosent for 2026, og DPS-justert P/E på 7,5 ganger, som de omtaler som attraktivt.

«Vi ser fortsatt oppside i aksjen og gjentar kjøpsanbefalingen. Kursmålet økes til 19 kroner», skriver Gavelli.

Sterk balanse

Begge meglerhus påpeker at Norwegian nå har en sterk nok balanse til både å betale utbytte og investere.

Selskapet skal kjøpe 13 nye fly, noe Pareto mener vil kunne løfte inntjeningen per aksje med 15 øre isolert sett.

DNB fremhever også det interne forbedringsprogrammet «Program X», som skal gi mer enn én milliard kroner i årlige effektivitetsgevinster innen 2026, hvorav 400 millioner allerede er ventet i 2025.

Billig mot peers

På dagens nivå prises Norwegian til 9 og 7 ganger inntjening for 2025–26, ifølge DNB. Det er fortsatt lavere enn andre lavprisselskaper som handles på 13 og 9 ganger inntjening.

«Vi tror aksjen fortsatt har rom for å stige», skriver Westgaard.

Hittil i år er aksjen opp 58 prosent, og flere meglerhus ventes nå å justere estimatene sine etter fredagens sterke kvartalstall.