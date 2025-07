– Verdiutviklingen har vært eventyrlig gjennom disse årene, og dette er et skritt videre i det, føyer Ringnes til.

– Komplisert, irsk regelverk

Finansieringen av Dalata-kjøpet skjer gjennom eksisterende likviditetsreserver i Pandox og Eiendomsspar – i kombinasjon med at Pandox etablerer en ny lånefasilitet i DNB.

Ved gjennomføring av transaksjonen vil konsortiet være eiet av Pandox (estimert eierandel 91,5 prosent) og Eiendomsspar (8,5 prosent).

– Hva er prosessen videre?

– Irske oppkjøpsregler er kompliserte. Vi har fått et bud anbefalt av styret, og nå skal vi inn i et «scheme of arrangement» som i korthet innebærer sammenkalling til et aksjonærmøte der 75 prosent av de fremmøtte stemmene må stemme for et sånt «scheme.» Gjør de det, blir det fullt oppkjøp, forklarer Ringnes.

– Med et styret som anbefaler budet, er det god grunn til å tro at prosessen vil løpe videre, med oppgjør fra vår side i fjerde kvartal – antakelig oktober. Deretter kommer Scandic-delen, fortsetter han.

Operatøravtale med Scandic

Konsortiet har nemlig inngått avtale med Scandic Hotels om å være operatør for hotellene. Intensjonen i avtalen er å dele dagens virksomhet i Dalata mellom eiendoms- og hotelldrift, og inkluderer en opsjonsavtale der driften av hotellene selges til Scandic om konsortiet gjennomfører transaksjonen og opsjonen utøves.

Ved eventuell opsjonsutøvelse er det avtalt at Scandic skal betale 500 millioner euro kontant for å overta driften av hotellene.

Konsortiet vil etter en eventuell transaksjon beholde eierskap til 31 hoteller i Irland og Storbritannia, med Scandic som leietaker.

Dalata er eier og operatør av i alt 56 hoteller, i hovedsak under varemerkene Clayton og Maldron. Utenom de 31 eide hotellene er 22 innleide og tre på management-kontrakt.

Pr. 30. juni var den egeneide porteføljen verdsatt til 1,7 milliarder euro (20 milliarder kroner).

– Liker irer og Irland som land

– Pandox har altså noen hoteller der fra før, men har du annen tilknytning til Irland?

– Jeg har tilbrakt tid og vært på en del arrangementer i USA – et veldig Irland-vennlig land. Jeg har vært på ferietur dit flere ganger, og liker både irene og Irland som land. I tillegg er det irske været omtrent som det norske. Det varierer stadig vekk, noe som er forfriskende, sier Ringnes.