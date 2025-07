Legger inn milliardbud

3. juni indikerte et konsortium bestående av Pandox og Eiendomsspar (som eier 24,8 prosent av Pandox) et mulig kontantbud på samtlige aksjer i det børsnoterte irske hotellselskapet Dalata for 6,05 euro pr. aksje.

Konsortiet kunngjør tirsdag intensjon om å by 6,45 euro pr. aksje, etter en enstemmig anbefaling fra Dalata-styret. Budet verdsetter aksjekapitalen i Dalata til 1,4 milliarder euro, og utgjør en premie på 35,5 prosent i forhold til Dalatas sluttkurs før selskapet annonserte en strategisk gjennomgang 6. mars.

Aksjen har siden den gang har klatret 37 prosent, og stengte mandag på 6,54 euro i Dublin.



Finansieringen skjer gjennom eksisterende likviditetsreserver i Pandox og Eiendomsspar i kombinasjon med at Pandox etablerer en ny lånefasilitet i DNB.

Ved gjennomføring av transaksjonen vil konsortiet være eiet av Pandox (estimert eierandel 91,5 prosent) og Eiendomsspar (8,5 prosent).

Konsortiet har inngått en avtale med Scandic Hotels om å være operatør for hotellene, fra gjennomføring av en eventuell transaksjon. Avtalen har en intensjon om å dele dagens virksomhet i Dalata mellom eiendoms-og hotelldrift, og inkluderer en opsjonsavtale hvor driften av hotellene selges til Scandic, dersom konsortiet gjennomfører transaksjonen og opsjonen utøves.

Ved eventuell opsjonsutøvelse er det avtalt at Scandic skal betale 500 millioner euro for å overta driften av hotellene (kontant og på gjeldfri basis). Konsortiet vil etter en eventuell transaksjon beholde eierskap til 31 hoteller i Irland og Storbritannia, med Scandic som leietaker.

Dalata er eier og operatør av i alt 56 hoteller, i hovedsak under varemerkene Clayton og Maldron. Utenom de 31 eide hotellene er 22 innleide og tre på management-kontrakt. Pr. 30. juni var den egeneide porteføljen verdsatt til 1,7 milliarder euro (20 milliarder kroner).

Eiendomsspar eier fra før 8,6 prosent av Dalata, og vil på linje med andre aksjonærer som aksepterer budet motta kontantoppgjør på 1,4 milliarder kroner – omtrent 450 millioner kroner over Eiendomsspars kostpris.

Samtidig investerer Eiendomsspar i 8,5 prosent av konsortiet (fullt utvannet), på linje med eierandelen i Dalata. Kostprisen på 1,4 milliarder kroner tilsvarer beløpet konsortiet betaler for Eiendomsspars Dalata-aksjer.