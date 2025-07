Lenge led Frankrikes eldste og nest største by av et renommé like lunefullt som den lokale mistralvinden. Nå seiler Marseille opp som et ettertraktet reisemål. Selv trekker de patriotiske innbyggerne på skuldrene av sånt. De er mer opptatt av å nyte et glass pastis eller tre i noen av havnebyens utallige skjenkesteder.