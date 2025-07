– Vi fikk melding om dette 8. juli, og sendte straks ut et såkalt NOTAM-varsel om dette via Avinor, opplyser flysikringsinspektør Renato Panebianco i Luftfartstilsynet til Svalbardposten.

Varselet ble publisert i internasjonale portaler for flysikkerhet og luftfart og ber pilotene være oppmerksom på muligheten for signalforstyrrelser i høyder under 9.500 fot.

Der advares om at såkalt «jamming» og «spoofing» foregår på Svalbard. Jamming er utsending av radiostøysignaler for å forstyrre eller blokkere signaler flyene er avhengig av, og spoofing er en type cyberangrep der falske GPS-signaler sendes ut for å lure flyets navigasjonssystemer til å tro at det er et annet sted enn det faktisk er.

– Vi er kjent med dette og har varslet andre aktuelle myndigheter, blant annet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), opplyser fungerende sysselmester Katharina Rise.

Avdelingsdirektør Espen Slette i Nkom opplyser at forstyrrelsene er rapportert av enkelte flyselskaper til Luftfartstilsynet. Han sier at de følger situasjonen tett.

– Våre egne målinger har ikke vist frekvensforstyrrelser på bakkenivå hverken før, under eller etter meldingen, sier Slette til Svalbardposten.

I juni ble det avdekket spoofing av signaler på GPS ned i 150 meters høyde i luftrommet over Øst-Finnmark. Målinger gjennomført av Nkom viste at signalene kom fra Russland. Det er foreløpig uvisst hvem som står bak forstyrrelsene på Svalbard.