SISTE: Nå er trafikken i gang igjen.

Verken Alaska Airlines, Horizon eller det amerikanske luftfartstilsynet FAA kom med noe umiddelbart svar på en forespørsel fra Reuters om å kommentere saken søndag kveld.

Ifølge flyselskapets nettsted har Alaska Airlines en flåte på 238 Boeing 737-fly og 87 Embraer 175-fly.

I juni opplyste Hawaiian Airlines, som også er eid av Alaska Airlines at noen av deres IT-systemer var utsatt for hacking. Alaska Air Group sier de fortsatt jobber med å fastslå hvor stor økonomisk skade hackingen har ført til.

I januar i fjor opplevde Alaska Airlines at et panel i skroget på et 737 Max-fly løsnet like etter avgang. Flyet måtte nødlande, men ingen av de 180 om bord kom alvorlig til skade.