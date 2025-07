Men pass er mer enn bare et reisedokument; det er en direkte refleksjon av et lands diplomatiske innflytelse og internasjonale forhold. Forbes skriver om hvordan passets "makt" i en stadig mer sammenkoblet verden – definert av hvor mange destinasjoner dets innehavere kan besøke visumfritt – har blitt en kritisk målestokk for global mobilitet og nasjonal "soft power".

For finansverdenen representerer passets styrke også muligheter for internasjonal forretningsdrift, investering og talentmobilitet.

Her er de ti kraftigste passene ranket av Henley Passport Index Antall land der innbyggerne kan reise uten visum. Singapore (193) Japan, Sør-Korea (190) Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Spania (189) Østerrike, Belgia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Swerige (188) Hellas, New Zealand, Sveits(187) Storbritannia (186) Australia, Tsjekkia, Ungarn, Malta, Polen (185) Canada, Estland, U.A.E. (184) Kroatia, Latvia, Slovakia, Slovenia (183) Island, Litauen, USA (182) Kilde: Henley Passport Index

Et lands pass rangeres basert på antall destinasjoner dets innehavere kan få tilgang til uten et forhåndsutstedt visum. Siden 2006 har Henley & Partners overvåket hvilke av verdens pass som leverer mest og minst global mobilitet, basert på eksklusive data levert av International Air Transport Association (IATA). Global mobilitet er et sentralt mål på "soft power" for en nasjons borgere når de reiser utenlands.

Hva gjør et pass mektig? Kjernen i et pass' makt ligger i dets evne til å gi visumfri tilgang til et stort antall land. Singapore har for eksempel verdens mest kraftfulle pass, og dets borgere nyter visumfri tilgang til 193 av 227 reisemål rundt om i verden. På andreplass kommer Japan og Sør-Korea, som gir visumfri tilgang til 190 destinasjoner.

Vi deler fjerdeplassen med blant annet Sverige, men både Danmark og Finland har visumfri tilgang til en knøtliten håndfull flere land enn oss.

USA derimot havner lenger nede på listen. Og det var før Donald Trump begynte å begrense kontakten med andre land.