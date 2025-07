Slutt å svartmale de som driver med korttidsutleie

Korttidsutleie sørget for 13,3 milliarder kroner i inntekter til utleiere i Norge i fjor, hvorav omtrent 3,5 milliarder ble generert i Oslo.

Dette er viktig for boligeiere, spesielt når bokostnadene har økt med 76 prosent siden 2018, ifølge SSB.

Med 22 prosent skatt etter bunnfradrag er skatteinntektene på cirka 3 milliarder kroner, og cirka 750 millioner bare fra Oslo. Dette bør ikke bagatelliseres, slik partiene SV, Rødt og MDG gjør når de foreslår et tiltak mot de som driver korttidsutleie av boliger.

Noen langtidsutleiere bytter naturlig nok til korttidsutleie der turiststrømmen er stor i visse perioder. Det er likevel neppe «et stort problem i Norge at det lønner seg å leie ut til turister i et par uker», slik MDG-politiker Margit Martinsen Bye har uttalt til Klassekampen.

Vi i Norway Host Club, som representerer 4.200 medlemmer i Norge, mener at av 80 ulike utleieplattformer er Airbnb sannsynligvis den mest seriøse og hjelpsomme for myndighetene.

NHO, LO, Rødt, SV og MDG svartmaler dagens situasjon. Men de bør først avklare hvilke problemer som faktisk finnes, og hvilke konsekvenser tiltak kan ha.

Statssekretær Martin Østtveit-Moe (Ap) har rett når hun uttrykker at «tiltak må løse reelle utfordringer – ikke skape nye». Utredningsinstruksen er verktøyet som skal sikre dette, og må brukes før statlige tiltak iverksettes.

Dagens registrering og regulering kan brukes. Boligeiere kan leie ut korttidsbasert inntil 30 dager i borettslag og 90 dager i selveierleiligheter. Kommuner kan regulere korttidsutleie gjennom Plan- og bygningsloven og arealplaner.

Næringsvirksomhet med utleie i boligområder er ikke tillatt. Ved lokale utfordringer knyttet til turisme har boplikt allerede vært innført i flere småbyer så fastboende prioriteres. Det er basert på vedtak i kommunestyrene.

De som driver med korttidsutleie er allerede registrert hos skattemyndighetene i Norge. Airbnb-utleiere oppgir personnummeret sitt, som brukes til å rapportere inntektene deres direkte til Skatteetaten.

Et eget skatteregistreringsnummer, som brukes i andre land, ville vært nyttig også i Norge. Da slipper man å oppgi personnummeret sitt til en amerikansk IT-plattform.

Et slikt nummer kunne vært gitt av Skatteetaten eller Brønnøysundregistrene, og burde gjelde all utleie – ikke bare korttidsutleie. At registrering foreslås å gjelde kun for korttidsutleie, er merkelig.

Enkelte EU-land har innført strengt byråkrati med registreringskrav, lokal regulering og straffeforfølgelser av korttidsutleie i private hjem. Generelle forbud mot korttidsutleie i private hjem vil være som å skyte spurv med kanoner.

Debatten i land som England og Irland viser nå at det er misvisende å generalisere lokale problemer knyttet til populære turiststeder og studiesteder. Å kopiere byråkratiske og straffebaserte tiltak i Norge, blir overdrevent.

Det er derfor synd at Rødts Tobias Drevland Lund, SVs Grete Wold og Margrete Martinsen Bye fra MDG sammen med LO, fortsetter svartmalingskampanjen mot korttidsleie som ble startet av NHO Reiseliv. Særlig når denne typen utleie allerede er registrert og regulert, i motsetning til mye annen utleie.