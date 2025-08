Turistene strømmer til — hva koster det?

Det er midt i fellesferien og reiselysten er på topp internasjonalt. Det nyter Norge godt av.

I mai 2025 satte Norge ny rekord med over én million utenlandske overnattinger, en økning på 18 prosent fra mai 2024.

Hvorfor øker turismen så kraftig nå?

En avgjørende faktor er den lave kronekursen, som gjør Norge mer prisgunstig for utenlandske gjester.

En annen er at stadig flere reisende følger trenden, coolcation, der man bevisst oppsøker destinasjoner som har lavere og mer behagelige sommertemperaturer.

Calmcation, der man ønsker ro og restitusjon, gjerne i flotte naturomgivelser, eller spektakulære opplevelsesferier i unike fjell- og fjordlandskap, er også blant Norges viktigste trekkplaster.

Disse faktorene har bidratt til at reiselivsdestinasjoner som Lofoten, Geiranger og Preikestolen kan rapportere om rekordhøye besøkstall – blant annet fra Tyskland og USA.

Norge tjener bredt på turistboomen. Innovasjon Norge dokumenterer at overnattingsøkonomien har økt med 16 prosent siden 2019, og eksportverdien fra reiselivsbransjen har steget med over 10 milliarder kroner.

Har denne utviklingen overhodet en bakside?

Overbelastning av små lokalsamfunn vokser som utfordring, spesielt hva gjelder infrastruktur, avfallshåndtering og slitasje på naturen. Noen sammenligner tilstanden visse steder i Norge i sommer med byer som Venezia og Barcelona, hvor overturisme har skapt sosiale og økologiske problemer.

Veksten må balanseres med bærekraft: investeringsbehov i infrastruktur, regulering av turistskatt, og vern av natur- og lokalsamfunn er nøkkelspørsmål.

Er Norge godt nok rustet til å håndtere veksten?

Det er et spørsmål flere mener reiselivsnæringen, kommunene og myndighetene bør stille seg nå.

Et bærekraftig reiseliv handler ikke bare om å tiltrekke flest mulig turister, men om å styre veksten slik at den gir størst mulig verdi for Norge – uten at vi mister det som gjør landet vårt så unikt.

