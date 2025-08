Over 1.600 spillere bytter ut sovesal med hotell

Blant de 1970 lagene som skal delta på Norway Cup de neste dagene, er det minst 1681 spillere som velger myke hotellsenger framfor punkterte luftmadrasser.

– Det er en litt annerledes stemning med så mange unge gjester, sier hotelldirektør Siri Tunold til NTB.

Thon Hotel Storo er et av flere hoteller som tar imot deltakere fra fotballcupen. Mellom seks og sju lag skal sove her de neste dagene. Blant dem er Hammerfest Idrettsforbund sine to G15-lag.

– Det er årets høydepunkt, sier lagleder Jan Steinar Paulsen.

Budsjett på 420.000 kroner

Deltakere på fotballcupen kunne velge mellom fire ulike billetter, eller såkalte deltakerkort. Prisene varierer ut fra om deltakerne ønsker overnatting og måltider.

Opphold på et av hotellene koster mellom 6.650 kroner og 8.700 kroner per person. Det koster i tillegg ekstra dersom man ønsker å bo flere enn sju netter.

– Norway Cup fortjener mye berømmelse for dette tilbudet. Her er det masse inkludert i prisen, noe som sørger for at alle får bli med, sier Paulsen.

Hele Hammerfest Idrettsforbund har et budsjett på rundt 420.000 kroner for årets Norway Cup. 225.000 kroner går til deltakerkort med hotellovernatting for 27 spillere og seks trenere. Resten går til reise og sosiale utgifter.

– Vi er gjerne i de øvre aldersgruppene for at det skal være berettiget å bruke såpass mye penger, sier Paulsen.

Klubben har som tradisjon å dra på cupen med ungdomslagene, og årets lag har drevet dugnadsarbeid i over fire år for å spare. Paulsen forteller at det har vært et viktig prinsipp at alle skal kunne være med uten å måtte betale egenandel.

Nugatti og tacobuffé

På Thon Hotel Storo henger den forventningsfulle stemningen i luften, noe de ansatte er godt vant med. Hotellet er nemlig landslagshotell, og de tar imot herrelandslaget når det er aktuelt.

– Det går litt ekstra pannekaker, sveler og Nugatti de dagene Norway Cup-deltakerne er her, innrømmer direktør Tunold.

Restauranten, som til vanlig er à la carte, legger også til rette for at lagene skal få tacobuffé i tilfelle de blir lei maten de får servert på fotballcupen.