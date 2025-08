Det er høysesong for feriereiser, og Portugal er et yndet reisemål for mange.

I fjor ble det registrert 29 millioner utenlandske besøkende i landet, og i høysesongen er det rundt 720 flygninger daglig til og fra flyplassen i Lisboa.

Det statseide flyselskapet TAP ble hardest rammet av den 24 timer lange streiken, som startet ved midnatt natt til lørdag.

Ifølge Portugals luftfartsmyndigheter ble åtte flyavganger innstilt lørdag, mens det var store forsinkelser på en rekke andre avganger.

Ifølge en talsmann for de streikende bakkemannskapene måtte minst 25 fly ta av uten at de reisende fikk med seg bagasjen.

Dersom fagforeningens krav om bedre lønn og arbeidsvilkår ikke blir innfridd, er det planlagt ytterligere streiker i fire helger fra fredag 8. august. Reisende til og fra flyplassene i Faro, Porto og på Madeira kan også bli berørt.