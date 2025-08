Mystisk overføring avslører enorm prislapp

Samtidig som president Trump kritiserer renoveringen av Federal Reserves hovedkvarter og omtaler det som «sløseri i verdensklasse», er han langt mer tilbakeholden når det gjelder kostnadene for et annet prestisjeprosjekt: det luksuriøse Boeing 747-flyet han fikk i gave fra Qatar tidligere i år.

Den offisielle prislappen for å bygge om Boeing 747-flyet er hemmeligstemplet, skriver The New York Times. Ifølge avisens kilder har flyet behov for oppgraderinger som avanserte kommunikasjonssystemer, beskyttelse mot rakettangrep, medisinske fasiliteter og sikkerhetskontroller for å oppdage mulige avlyttingsenheter.

Avisen melder at det finnes sterke indikasjoner på at det amerikanske luftforsvaret har brukt 934 millioner dollar – nær 9,5 milliarder kroner – på flyet.

Ifølge granskere i Kongressen var det en «mystisk» Pentagon-overføring som avslørte prislappen. Beløpet skal ha blitt tatt fra det forsinkede Sentinel-programmet, som har som mål å modernisere USAs landbaserte atomvåpen.

Les også Trump-fly: – Forstår ikke anklagene Qatars statsminister mener at flygaven til USAs president Donald Trump er «en normal ting mellom allierte», og forstår ikke anklagene om bestikkelser.

Reagerer

Pentagon har nektet å kommentere hva pengene skal gå til, men ifølge avisen bekrefter representanter i luftforsvaret at midler fra Sentinel-programmet er omdirigert til flyprosjektet.

Dette programmet har i utgangspunktet som mål å erstatte USAs aldrende Minuteman III-raketter, og hadde opprinnelig en kostnadsramme på 77,7 milliarder dollar. Denne er nå vokst til 140 milliarder.

– Jo mer vi får vite om denne avtalen, desto mer urovekkende blir det, uttalte senator Jeanne Shaheen, demokrat fra New Hampshire og medlem av Senatets forsvarskomité.

Hun påpeker at det å ta imot et luksusfly som gave fra en fremmed stat, kombinert med det å bruke midler fra et kjernefysisk moderniseringsprogram for å betale for det, reiser både sikkerhets- og etiske spørsmål.

Trump har selv ikke lagt skjul på at han takket ja til gaven fra Qatar:

– Jeg vil aldri være den som sier nei til et slikt tilbud. Jeg mener, jeg kunne vært en dum person som sier: «Nei, vi vil ikke ha et gratis, veldig dyrt fly.» Men jeg tenkte det var en fin gest, uttalte Trump i mai, ifølge New York Times.