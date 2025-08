Singapore Airlines stuper etter elendige tall

Singapore Airlines-aksjen faller over åtte prosent etter at selskapet rapporterte et resultatfall på nesten 59 prosent til 186 millioner Singapore-dollar, tilsvarende drøyt 1,47 milliarder kroner, i sitt regnskapsmessige første kvartal.

I løpet av det siste året falt driftsresultatet fra 470 til 405 millioner Singapore-dollar, mens de totale inntektene økte fra 4,72 til 4,79 milliarder Singapore-dollar.

Air India-trøbbel

«I tillegg til det lavere driftsresultatet, skyldtes nedgangen i nettoresultatet i stor grad lavere renteinntekter som følge av lavere kontantbeholdning og rentekutt, samt at konsernet bokførte en andel av tap i tilknyttede selskaper sammenlignet med gevinster i samme kvartal i fjor, hovedsakelig knyttet til Air Indias finansielle resultater, som ikke var en del av konsernets resultater i samme kvartal i fjor,» skriver Singapore Airlines i kvartalsrapporten.

Singapore Airlines har en eierandel på 25,1 prosent i Air India, etter at selskapet fusjonerte med Vistara i november 2024.

Større tap enn ventet

– Tapene i Air India var betydelig større enn forventet, og vil trolig vedvare på kort sikt, ettersom selskapet gjennomgår en kompleks restrukturering samtidig som det sliter med omdømmet, sier Tabitha Foo, analytiker i DBS Bank, til CNBC.

Foo understreker at Air India har hatt en nedgang i bestillingene på 20 prosent etter at et Dreamliner-fly krasjet i Ahmedabad i midten av juni.

Tøffere tider

Lorraine Tan, analysesjef i Morningstar, minner om at Singapore Airlines’ marginer er på vei ned fra pandemitoppen.

– Passasjerkapasiteten øker i takt med at flåtene vokser. Dette blir den største utfordringen for konsernets driftsmarginer de neste årene. De lave oljeprisene vil imidlertid bidra til å dempe andre kostnadsøkninger, sier Tan til CNBC.