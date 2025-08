The Boeing Company-aksjen stiger 2,5 prosent i førhandelen til 242,3 dollar pr. aksje, etter å ha lagt frem tall for andre kvartal.

Boeing taper fortsatt penger, men pilene peker oppover for den amerikanske flyprodusenten. Underskuddet endte på 176 millioner dollar, ned fra 1,09 milliarder i samme kvartal i fjor.

– Endring tar tid, men vi begynner å se forskjell, sa adm. direktør Kelly Ortberg til de ansatte.

Justert for engangseffekter endte tapet på 433 millioner dollar, eller 1,24 dollar per aksje. Det var bedre enn analytikernes forventning om et tap på 1,48 dollar, ifølge tall fra LSEG.

Selskapet leverte over 150 fly, sist gang selskapet leverte så mange fly i andre kvartal var i 2018. Det er også det siste året Boeing leverte et årlig overskudd.

Turn-around?

– Hvis vi fortsetter å prioritere sikkerhet, kvalitet og stabilitet, vil 2025 bli vårt turn-around år, sier Ortberg.

Han tok over som toppsjef i august i fjor, og har bakgrunn som både ingeniør og leder i forsvarsindustrien. Siden han kom inn har produksjonen blitt mer stabil, og Boeing har fått ros fra tidligere kritiske flyselskapsjefer.

Likevel er det fortsatt utfordringer. Sertifiseringen av både 737 Max 7 og Max 10 blir ytterligere forsinket. I mai sa Ortberg at det kunne skje i år, men tirsdag bekreftet han at det neppe blir før i 2026.

Også Boeings forsvarsdivisjon sliter. Flere kostnadssprekker har preget divisjonen det siste året. Nå truer også en mulig streik blant fabrikkarbeidere, etter at et nytt lønnsforslag ble nedstemt søndag.