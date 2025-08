I et innlegg i Finansavisen hevder Liv Nordbye i Den Norske Vertsklubben at NHO Reiseliv og andre svartmaler Airbnb og fremstiller plattformen som et samfunnsproblem. Det er ikke riktig.

NHO Reiseliv har hele tiden ment at det er mye positivt med Airbnb og lignende plattformer.

De bidrar til et større mangfold i reiselivet, skjerper konkurransen og gir muligheter til å ta imot turister på mindre steder som ikke har andre overnattingsmuligheter.

Likevel har vi pekt at det i Norge, som i Europa, også følger noen utfordringer med denne typen virksomhet.

Antall boliger på Airbnb i Norge har mer enn doblet seg fra 2022 til 2025, og leieinntektene har nesten tredoblet seg i samme periode.

Det er flere Airbnb-leiligheter enn hotellrom både i Tromsø og Lofoten, og mens kommunestyret vedtar hotellbygg for å styre reiselivsveksten, har de ingen innflytelse på Airbnb.

I sommer har vi lest om boligmangel flere steder i landet, for eksempel i Lofoten der sommervikarer på sykehuset må sove i et fjøs fordi det ikke er tilgjengelige boliger. 7 av 10 bedrifter i Lofoten sliter med å rekruttere sesongarbeidere fordi de ikke finner et sted å bo, skriver DN.

Det er også et problem når korttidsutleie blir så omfattende at det endrer kvaliteten på boligområder. En beboer i Bergen forteller at lyden av barnelatter i nabolaget har blitt erstattet av lyden av trillekofferter og ferieparty til alle døgnets tider.

Norbye fremstiller det som at Airbnb-utleie først og fremst foregår par uker på sommeren og er et verktøy for å få endene til å møtes for huseiere i dyrtid. I så fall er det den type Airbnb-utleie NHO Reiseliv støtter.

Det er mye positivt med Airbnb Kristin Krohn Devold

I realiteten ser vi imidlertid at hus og bygårder kjøpes opp av investorer som leier ut på fulltid og driver hotellignende virksomhet i områder som er regulert for bolig for å sikre nok boliger til egne innbyggere.

NHO Reiseliv er ikke imot Airbnb, men vi mener det bør innføres registreringsplikt slik EU har åpnet for, og at kommunene bør få mulighet til å sette tak på antall utleiedøgn i de kommuner det er behov for det.

En registreringsplikt vil gi kommunene bedre oversikt over omfanget av korttidsutleie. I dag mangler kommuner oversikt over antall turister og når de kommer. Dette er avgjørende for god planlegging av boligutvikling og infrastruktur.

Registreringsplikt vil også bidra til økt sikkerhet for både gjester og lokalsamfunn og vil være viktig for kommunenes arbeid med beredskap og brannvern.

Kommuner bør også få lov til å sette et tak på hvor mange uker eller måneder hver enkelt huseier kan leie ut boligen på Airbnb og annen korttidsutleie. Det finnes allerede slike lovregler med begrensninger for borettslag og sameier, og det samme bør være mulig for kommuner som opplever press.

Det er ingen grunn til å svartmale Airbnb. Det kan være et godt tilskudd til reiselivet, men vi må kjenne til omfanget, og det må ikke vokse ukontrollert.

Kristin Krohn Devold

Adm. direktør i NHO Reiseliv