Vi trenger mer kontroll på kortidsutleie og Airbnb

For mye kortidsutleie ødelegger boligmarkedet for alle andre. Én bolig ekstra som brukes til korttidsutleie, betyr én mindre bolig som er tilgjengelig i det ordinære leie- eller eiemarkedet. Derfor har Rødt foreslått to konkrete løsninger:

At det i boligsameier settes en grense på 60 dager i året (i dag: 90) for korttidsutleie. Da vil det i langt flere tilfeller ikke lenger være lønnsomt å konvertere leiligheter til helårs turistboliger.

At kommuner, der det er behov for det, kan innføre ytterligere lokale begrensninger i korttidsutleie i alle typer boliger. Det vil typisk være aktuelt i bykjerner og enkeltnabolag i noen utvalgte store og små byer, samt i enkelte turistkommuner i distriktene.

Rødt har i et representantforslag på Stortinget foreslått å be regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget med forslag som gir kommuner myndighet til selv å innføre begrensninger på korttidsutleie av bolig – en mulighet de ikke har i dag. Dette fikk kun støtte av SV og MDG, noe vi synes er svært skuffende.

Interessant i denne saken er at Rødts forslag faktisk fikk støtte fra LO, Leieboerforeningen og til og med Norges Eiendomsmeglerforbund. Det viser at flere ulike interesser ser at dette problemet må tas tak i. Selv NHO Reiselivs Kristin Krohn Devold tok i Finansavisen opp behovet for en registreringsplikt for at kommunene skal få bedre oversikt over omfanget av korttidsutleie. Hun skriver videre at «i dag mangler kommuner oversikt over antall turister og når de kommer. Dette er avgjørende for god planlegging av boligutvikling og infrastruktur». Dette støtter Rødt fullt ut.

Nordbye viser til Irland og England. Vel, i Amsterdam har de innført registreringsplikt for alle utleiere. Ingen får leie ut private boliger mer enn 30 dager i året til turister. I Barcelona og i distriktene rundt bestemte de seg i fjor for å rett og slett forby det. I løpet av fem år skal korttidsutleie av private boliger fases ut.

Før det går like langt i Norge, må vi ta grep. Det handler ikke om de som leier ut et rom i leiligheten sin nå og da noen uker i året. Det skal selvsagt være greit. Det handler heller ikke om at Airbnb er bra eller dårlig, det er et tilbud som jeg selv også har brukt tidligere. Det handler om å sette en stopper for profesjonell turistifisering av hele nabolag og bygder, før det er for sent. Det er på tide at vi også tar mer demokratisk kontroll over kortidsutleiemarkedet her hjemme i Norge før det er for sent.

Tobias Drevland Lund

Stortingsrepresentant for Rødt i Telemark