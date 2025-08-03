Palmesus markedsfører seg som Sørlandets største strandfest, men fjorårets arrangement på Bystranda i Kristiansand endte i økonomisk bakrus for eierne av festivalen.

Festivalen opplyser at rundt 40.000 mennesker deltar hver år.

I fjor var noen av trekkplastrene amerikanske The Chainsmokers og DJ og produsent Marshmello. Norske artister som deltok var blant andre Gabrielle og Sondre Justad.

Palmesus (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 97,2 123,2 Driftsresultat -19,6 5,8 Resultat før skatt -20,1 5,8 Årsresultat -15,7 4,5

Sviktende inntekter

Billett og sponsorinntektene stupte 27 millioner kroner i fjor og endte på 66 millioner.

Takket være en svak vekst i salg varer og tjenester under festivalen, endte totalomsetningen på 97,2 millioner i fjor. Det var 21 prosent svakere enn året før.

Kombinert med økte lønnskostnader og andre utgifter, endte driftsresultatet på minus 19,5 millioner kroner.

Legger man til et negativt finansresultat på en halv million, tapte Palmesus 20 millioner kroner før skatt i fjor.

Etter skattedisponeringer måtte Palmesus bokføre 15,7 millioner i underskudd i fjor, mot et plussresultat året før på 4,5 millioner.

Les også Palmesus og Øyafestivalen solgt til PE-gigant Et amerikansk investeringsselskap betaler 15 milliarder kroner for 80 festivaler og eventer i Europa og Australia. To av Norges største musikkfestivaler inngår i oppkjøpet.

Revisoranmerkning

Palmesus eies av amerikanske KKR gjennom selskapet Superstruct, som også eier Øyafestivalen i Oslo.

Egenkapitalen til Palmesus går fra å være positiv til å være negativ med 3 millioner som følge av fjorårets underskudd, men eierne vil finansiere selskapet og slik sikre videre drift.

Revisor har godkjent regnskapet, men påpeker i en anmerkning at ledelsen i Palmesus ikke fulgte reglene i skattebetalingsloven om behandling av skattetrekksmilder korrekt i året som gikk.