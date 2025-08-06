– Vi er fornøyd med at juli fortsatte den gode fremdriften i sommersesongen. Norwegian registrerte det høyeste månedlige trafikktallet siden juli 2019. Driften holdt seg solid for å være en sommermåned, til tross for høye trafikkvolumer og forstyrrelser i den europeiske flytrafikkontrollen, sier konsernsjef Geir Karlsen.

Onsdag morgen la Norwegian Air Shuttle frem trafikktall for juli, der det fremgår at selskapet fraktet 2,56 millioner passasjerer i løpet av måneden, noe som setter en ny rekord for antall passasjerer på en måned etter pandemien. Widerøes passasjertall var 362.337, det høyeste juli-tallet noensinne og opp 9 prosent på årsbasis.

Yield anslås til 1,09 kroner i måneden, opp 4 prosent på årsbasis. Enhetsinntekten estimeres til 1,00 kroner, også opp 4 prosent. Kabinfaktoren endte på 92,4 prosent, ned 0,2 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret. Kapasiteten var opp 1 prosent i perioden.

For Widerøe anslås yielden til 3,81 kroner i måneden, opp 11 prosent på årsbasis. Enhetsinntekten estimeres til 3,10 kroner, også opp 8 prosent. Kabinfaktoren endte på 81,4 prosent, ned 2,2 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret. Kapasiteten var ned 0,3 prosent i perioden.

Ser fortsatt sterke bookingtall

– Vi ser fortsatt sterke bookingtall inn i høsten. Til tross for veldig fint sommervær i Norden, er kundene våre fortsatt ivrig etter å reise - både for forretninger og fritid - og utforske destinasjoner over hele Europa, sier Karlsen.

– I tillegg er vi begeistret over å nærme oss første utbyttebetaling i selskapets historie, på 0,90 kroner pr. aksje, som etter planen skal utbetales 20. august, fortsetter Karlsen.

Tirsdag skrev DNB Carnegie at juli er den første måneden av Norwegians viktigste kvartal når det gjelder omsetning og inntjening. Meglerhuset stilte spørsmål ved om det varme været i Norden de siste ukene har bidratt til å dempe bestillingsviljen og dermed redusert takten inn i andre halvår.

«Tallene vil dermed kunne påvirke forventningene for hele 2025», skrev meglerhuset, som på forhånd ventet en yield på 0,91 kroner. DNB Carnegie har en kjøpsanbefaling med kursmål 18,5 kroner pr aksje.