Gardermoen til topps på Europa-ranking

Ferske tall fra Eurocontrol, som er ansvarlig for flysikringstjenesten i Europa, viser at Oslo lufthavn hadde en punktlighet på 78 prosent i juli, skriver Flysmart24.

Det betyr at nær åtte av ti fly gikk i rute fra Gardermoen i juli, som er den mest reiseintensive måneden i året.

Lufthavndirektør Thorgeir Landevaag på Oslo lufthavn er svært godt fornøyd med jobben som blir gjort.

– Vi er stolte av å kunne opprettholde punktligheten også i de travleste ukene av året. Oversikten fra Eurocontrol viser at vi leverer kvalitet i verdensklasse også når det er høy trafikk, sier han.

Ifølge lufthavndirektøren er det gode resultatet mulig fordi Avinor, flyselskapene og handlingsselskapene har et tett og godt samarbeid.