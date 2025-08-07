Gardermoen til topps på Europa-ranking

Oslo lufthavn har fått en ny toppnotering for punktlighet. Denne gang topper Norges hovedflyplass Europa-listen for juli.

Publisert 7. aug.
TRAVEL JULI: Selv i den travle julimåneden klarte Oslo lufthavn Gardermoen å få flyene av gårde til tiden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
NTB
Ferske tall fra Eurocontrol, som er ansvarlig for flysikringstjenesten i Europa, viser at Oslo lufthavn hadde en punktlighet på 78 prosent i juli, skriver Flysmart24.

Det betyr at nær åtte av ti fly gikk i rute fra Gardermoen i juli, som er den mest reiseintensive måneden i året.

Lufthavndirektør Thorgeir Landevaag på Oslo lufthavn er svært godt fornøyd med jobben som blir gjort.

– Vi er stolte av å kunne opprettholde punktligheten også i de travleste ukene av året. Oversikten fra Eurocontrol viser at vi leverer kvalitet i verdensklasse også når det er høy trafikk, sier han.

Ifølge lufthavndirektøren er det gode resultatet mulig fordi Avinor, flyselskapene og handlingsselskapene har et tett og godt samarbeid.

