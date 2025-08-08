Firedobling på en uke: Har ikke sett maken siden 2018

Thai Airways International flyr høyere enn på mange år på Bangkok-børsen. Fredag steg aksjen 10,5 prosent på det meste, til den høyeste aksjekursen intradag siden oktober 2018, melder Bloomberg.

På én uke er aksjen dermed opp nær 340 prosent.

Markedsverdien er økt til mer enn 407,5 milliarder baht, cirka 129 milliarder kroner, som gjør Thai Airways til Asias femte største flyselskap, ifølge nyhetsbyrået.

39-doblet overskuddet

Bakgrunnen for kursbykset er at det statlig kontrollerte flyselskapet har forbedret overskuddet med nesten 39-gangeren. Resultatet etter skatt i andre kvartal viser 12,1 milliarder baht, tilsvarende 3,8 milliarder kroner. I samme periode i fjor var overskuddet 306 millioner baht.

Lavere finanskostnader og flere engangsposter, inkludert en gevinst fra terminering av flyleasingsavtaler, bidro til resultatveksten.

Mandag denne uken ble handelen i Thai Airways' aksjer gjenopptatt for første gang på fem år, etter at flyselskapet i juni kom i mål med en rekonstruksjon av gjelden. Før coronapandemien raserte reiselivsbransjen hadde det thailandske flyselskapet en gjeld på mer enn 400 milliarder baht, ifølge Bloomberg. Det tilsvarer mer enn 127 milliarder kroner.

I mai 2020 fikk selskapet godkjent en søknad om konkursbeskyttelse, før en rekonstruksjon ble igangsatt høsten samme år. Rekonstruksjonen skal ha vært den største noensinne i Thailand.

I dag har Thai Airways daglige flyvninger mellom Oslo og Bangkok.