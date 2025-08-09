Oasis: Billettsalg for 5,5 milliarder

Brødrene Liam og Noel Gallagher har funnet tilbake til hverandre, og i fjor annonserte de comeback på scenen og en verdensturné.

Den første konserten fant sted 4. juli i år i Cardiff i Wales, og det var første gang de to brødrene sto sammen på scenen siden de splittet lag i 2009.

Så langt er det annonsert 41 konserter i 17 byer rundt om i verden, og etterspørselen etter billetter er enorm.

Milliardbutikk

Ifølge en beregning gjort av Matt Grimes som underviser i musikkindustri ved Birmingham City University, så vil Oasis dra inn minst 400 millioner pund under sin verdesnturné. Inntektene stammer fra salg av billetter og offisielle bandprodukter som jakker, t-skjorter, skjerf, plater og andre gjenstander.

I norske kroner utgjør det 5,5 milliarder kroner.

Etter at datoene og konsertstedene for verdensturneen ble kjent, har 14 millioner mennesker fra 158 land forsøkt å få tak i billetter.

Halvannen millioner billetter er solgt til de 19 konsertene bandet gjennomfører i Storbritannia og Irland.

Bestakk dørvakt

Oasis-billettene har ikke en fast pris, men varier ut fra plassering på konsertarenaen og etterspørsel.

Billettene koster fra 73 til 205 pund stykket, men det er også solgt VIP-billetter for over 500 pund stykket til de syv konsertene på Wembley Stadium.

Til sammenligning kostet det bare 14 pund for én billett til Oasis verdensturne i 1995, skriver The Times.

