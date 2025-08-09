Oasis: Billettsalg for 5,5 milliarder

Brødrene Liam og Noel Gallagher har funnet tilbake til hverandre, og i fjor annonserte de comeback på scenen og en verdensturné.
Den første konserten fant sted 4. juli i år i Cardiff i Wales, og det var første gang de to brødrene sto sammen på scenen siden de splittet lag i 2009.
Så langt er det annonsert 41 konserter i 17 byer rundt om i verden, og etterspørselen etter billetter er enorm.
Milliardbutikk
Ifølge en beregning gjort av Matt Grimes som underviser i musikkindustri ved Birmingham City University, så vil Oasis dra inn minst 400 millioner pund under sin verdesnturné. Inntektene stammer fra salg av billetter og offisielle bandprodukter som jakker, t-skjorter, skjerf, plater og andre gjenstander.
I norske kroner utgjør det 5,5 milliarder kroner.
Etter at datoene og konsertstedene for verdensturneen ble kjent, har 14 millioner mennesker fra 158 land forsøkt å få tak i billetter.
Halvannen millioner billetter er solgt til de 19 konsertene bandet gjennomfører i Storbritannia og Irland.
Bestakk dørvakt
Oasis-billettene har ikke en fast pris, men varier ut fra plassering på konsertarenaen og etterspørsel.
Billettene koster fra 73 til 205 pund stykket, men det er også solgt VIP-billetter for over 500 pund stykket til de syv konsertene på Wembley Stadium.
Til sammenligning kostet det bare 14 pund for én billett til Oasis verdensturne i 1995, skriver The Times.
Ulike britiske medier har meldt om salg av billetter på svartebørs har nådd priser opp mot 6.000 pund.
The Sun har også avslørt at minst 200 personer uten billett kom seg inn på en av konsertene på Wembley nylig ved å betale ukjente personer 350 pund for å bli sluppet inn via en inngang tilrettelagt for funksjonshemmede.
Raker inn penger
Det er også kostnader forbundet med konsertene, men det blir litt igjen på bunnlinjen til artistene.
Det er ventet at hver av brødrene vil sitte igjen med minst 50 millioner pund hver når de spiller siste strofe i São Paulo i Brasil 23. november i år.
Mange av de som reiser for å oppleve bandet på konsert bruker også mye penger på hotell, restauranter, transport og andre ting.
Disse summene er ikke inkludert i tallene Matt Grimes ved Birmingham City University har beregnet seg frem til.
Drypper på alle
Men banken Barclays har gjort et estimat om mersalget Oasis sørger for.
Basert på forbruksmønsteret til deres britiske kunder og erfaringer fra tidligere turneer til andre verdensstjerner, så mener banken at hver publikummer på en Oasis-konsert bruker i snitt 766 pund.
Det inkluderer én billett, overnatting, penger til transport og mat og drikke, samt forbruk på bandeffekter.
Barclays presenterte sitt estimat da Oasis hadde annonsert 17 konserter i Storbritannia og Irland, og da var den samlede omsetningen i overkant av én milliard pund.
Siden den gang har bandet solgt ut ytterligere to konserter i hjemmemarkedet sitt, så estimatene er enda høyere og overgår omsetningen Taylor Swift sørget for i Storbritannia i fjor.