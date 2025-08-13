Beste kvartalsresultat for Tui siden 2014

Fra april til juni økte selskapets omsetning med 7 prosent fra samme periode i fjor til 6,2 milliarder euro, tilsvarende 74 milliarder kroner.

Driftsoverskuddet økte med 38 prosent, opp til 321 millioner euro, mens nettoinntekter for aksjonærene økte til 183 millioner euro fra 52 millioner euro i samme periode i fjor.

Selskapet økte tirsdag prognosene for overskudd i regnskapsåret, som slutter i september.

Tui peker på gode tall for hotell- og cruisedriften som drivere for utviklingen. Hotellselskapene Riu, Tui Blue og Robinson Clubs opprettholdt rekordnivået fra i fjor, mens cruise-avdelingen, med Tui Cruises, Hapag-Lloyd Cruises og Marella Cruises, leverte rekordresultater.