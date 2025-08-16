Article lead
lead
LIVSSTIL: Las Colinas Golf & Country Club handler ikke bare om golf og eiendommer, men om livsstilen. Halvparten av dem som har kjøpt på området spiller ikke golf. Foto: Las Colinas Golf & Country Club

Golf med skyhøy presisjon – og egen butler

Simulatorgolfen vokser i Norge. I USA får du butlerservice og tequila med svingen. Tidligere golfproff John Uppard lokker heller nordmenn med helårsgolf i luksuriøse omgivelser i Spania.

Category iconReise og fritid
Publisert 16. aug.
Lesetid: 5 minutter
Hilde Oreld
Journalist