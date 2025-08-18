Millioner i spill: Glimt-avansement gir vill pengefest

Mesterligaen ble reformert foran 2024/25-sesongen, og turneringen fikk samtidig et pengeløft. Premiepengene i den kommende sesongen er de samme som i fjor.

Bare deltakelsen i ligaspillet og TV-rettighetspengene som følger med, vil gi Glimt en garantert inntekt på 28,9 millioner euro. Det tilsvarer 344,8 millioner kroner etter dagens kurs.

I tillegg kommer belønning for sportslige prestasjoner. Hver seier i ligaspillet gir 25 millioner kroner på konto, mens et uavgjortresultat bringer inn 8,35 millioner.

Lagene får også en utbetaling ut fra hvilken plass de ender på i ligaen. Sisteplassen av de 36 lagene gir 3,28 millioner kroner. Dette kommer fram i en oversikt fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Differanse på 175 millioner

Glimt fikk en tøff trekning og skal opp mot den østerrikske seriemesteren Sturm Graz. Den første kampen spilles på Aspmyra onsdag, mens returkampen i Østerrike går tirsdag i neste uke.

Gultrøyene fra Bodø kjemper for å bli Norges første lag i mesterligaen siden Rosenborg i 2007/08-sesongen. I fjor ble det stopp mot Røde Stjerne i siste kvalifiseringsrunde med 2-3-tap sammenlagt.

Dersom det skulle stoppe også i Graz, venter en fin trøstepremie for Glimt i form av europaligaen. Også der er pengepremiene solide, men forskjellen er stor til Champions League.

Mot en garantisum på 348 millioner kroner for mesterligaspill, venter minst 173,4 millioner kroner for Glimt i europaligaen. Det inkluderer en fallskjerm på 51,2 millioner kroner for å ha røket i siste kvalifiseringsrunde til mesterligaen.

Fordelingen av TV-penger er basert på deltakerklubbenes plassering på Uefas klubbranking. Glimt vil være 25.- eller 26.-rangert i mesterligaen og mellom 8.- og 10.-rangert i europaligaen.

Brann kjemper om europaligaspill og har kypriotiske AEK Larnaka som siste hinder. Brann vil være mellom 36.- og 30.-rangert om de tar seg inn i europaligaens ligaspill.

Norsk pengeløft

I Bodø er man opptatt av at pengene fra europacupspill skal bidra til ytterligere utvikling, i tillegg til at man ønsker å være konkurransedyktige blant annet når det gjelder lønn. Glimt-trener Kjetil Knutsen har sagt følgende til TV 2 om millionbeløpene i europeisk fotball:

– Jeg synes norsk fotball er i en fantastisk utvikling. Og med enda bedre økonomi, gir det en mulighet til å bygge både Glimt og norsk fotball over tid, sa Knutsen og fortsatte:

– Vi må ønske å være et land som utvikler spillere til å bli internasjonale spillere, og vi må ønske å ha et klubblag og et landslag i Norge som kan konkurrere internasjonalt. Alt dette henger sammen, og om flere lykkes i Europa, så er det utrolig bra for norsk fotball.

Bodø/Glimt nådde som kjent semifinalen i europaligaen sist sesong og håvet inn mange millioner på veien dit.