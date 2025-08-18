Søndag avsluttet han turneringen i Owings Mills ett slag under par. Det ga ham en delt 7.-plass sammen med USAs Rickie Fowler og Sveriges Ludvig Åberg.

I toppen snudde det helt på den siste runden. Ledende Robert MacIntyre gikk runden tre over par, mens verdensener Scottie Scheffler holdt hodet kaldt med en runde tre under par. Dermed stakk Scheffler av med sammenlagtseieren med to slag ned til skotske Maclntyre.

29 år gamle Scheffler tok sin femte PGA-seier for sesongen og sin 18. totalt, alle kommet siden februar 2022.

Hovland leverte dagens første birdie på hull fem. Han avsluttet de første ni hullene med en bogey, men fikk en ny birdie på hull 10. Nordmannen viste tidvis solid spill og hadde flere gode slag, men han hadde ikke fullklaff på greenen.

Totalt måtte han tåle tre bogeyer på den siste runden.

Hovland står med én turneringsseier denne sesongen.

Innpass

De 70 beste fikk innpass i den første sluttspillturneringen, mens de 50 beste er med i den andre.

Når Tour Championship, som Hovland vant i 2023, avslutter den ordinære PGA-sesongen neste uke, er det bare de 30 beste gjennom sesongen som får delta. Hovland gikk inn i turneringen på 28.-plass, men har spilt seg opp til det som ble en 22.-plass.

Formatet har vært gjennom betydelige endringer denne sesongen. I stedet for at den som leder sesongrankingen starter med minusslag i siste turnering, starter alle på par.

Endrede premier

Det gjør også at premiepengene fordeles annerledes enn tidligere år. I 2023 fikk Hovland 18 millioner dollar (184 millioner kroner etter dagens kurs) for seieren i den siste turneringen. I tillegg kom bonusutbetalinger.

I år vil vinneren av Tour Championship få 10 millioner dollar som følge av endringene. I den turneringen skal i alt 584 millioner kroner utbetales til de 30 spillerne avhengig av plassering.

Tour Championship avvikles på East Lake Golf Club i Atlanta neste uke, og Scottie Scheffler vil være storfavoritt til å vinne også den turneringen akkurat slik han gjorde i helgen.