Henter 300 millioner etter rekordkvartal

Norse Atlantic leverte sitt beste andre kvartal siden oppstarten i 2022. Flyselskapet økte passasjerinntektene med 27 prosent til 187 millioner dollar og kunne for første gang vise til et positivt driftsresultat i årets andre kvartal.

Selskapet fikk en rekordhøy kabinfaktor på 97 prosent og en passasjervekst på 36 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Første overskudd i andre kvartal

Omsetningen i andre kvartal endte på 202,6 millioner dollar, mot 164,8 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Her utgjorde passasjerinntektene 187,0 millioner dollar.

PRASK (Passenger Revenue per Available Seat Kilometer) var opp 8 prosent, mens driftsresultatet endte på 4,4 millioner dollar. Nettoresultatet ble likevel negativt med et underskudd på 5,9 millioner dollar.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 23,6 millioner dollar.

– Den positive utviklingen fra starten av året har fortsatt inn i sommeren, med rekordhøy kabinfaktor og sterk passasjervekst. Dette ga oss en 27 prosents økning i passasjerinntektene og vårt første andrekvartalsoverskudd, sier konsernsjef og grunnlegger Bjørn Tore Larsen.

Totalt antall passasjerer i kvartalet til 553.086, mot 406.306 i andre kvartal 2024, mens antall flyvninger var 1.731. Siden oppstarten har Norse fraktet 3,6 millioner passasjerer.

Henter 300 mill.

Samtidig offentliggjør Norse planer om refinansiering av gjeld gjennom utstedelse av en konvertibel obligasjon på 30 millioner dollar, som tilsvarer drøyt 306 millioner kroner.