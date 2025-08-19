Henter 300 millioner etter rekordkvartal

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00
Norse Atlantic leverte sitt beste andre kvartal siden oppstarten i 2022. Flyselskapet økte passasjerinntektene med 27 prosent til 187 millioner dollar og kunne for første gang vise til et positivt driftsresultat i årets andre kvartal.
Selskapet fikk en rekordhøy kabinfaktor på 97 prosent og en passasjervekst på 36 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Første overskudd i andre kvartal
Omsetningen i andre kvartal endte på 202,6 millioner dollar, mot 164,8 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Her utgjorde passasjerinntektene 187,0 millioner dollar.
PRASK (Passenger Revenue per Available Seat Kilometer) var opp 8 prosent, mens driftsresultatet endte på 4,4 millioner dollar. Nettoresultatet ble likevel negativt med et underskudd på 5,9 millioner dollar.
Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 23,6 millioner dollar.
– Den positive utviklingen fra starten av året har fortsatt inn i sommeren, med rekordhøy kabinfaktor og sterk passasjervekst. Dette ga oss en 27 prosents økning i passasjerinntektene og vårt første andrekvartalsoverskudd, sier konsernsjef og grunnlegger Bjørn Tore Larsen.
Totalt antall passasjerer i kvartalet til 553.086, mot 406.306 i andre kvartal 2024, mens antall flyvninger var 1.731. Siden oppstarten har Norse fraktet 3,6 millioner passasjerer.
Henter 300 mill.
Samtidig offentliggjør Norse planer om refinansiering av gjeld gjennom utstedelse av en konvertibel obligasjon på 30 millioner dollar, som tilsvarer drøyt 306 millioner kroner.
Lånet er garantert i sin helhet av de største aksjonærene Songa Capital AS og B T Larsen & Co, samt fond forvaltet av Borea Asset Management.
Midlene skal gå til refinansiering av eksisterende gjeld og generelle selskapsformål. Gjennomføringen er betinget av godkjenning på ekstraordinær generalforsamling 9. september, der de to største aksjonærene allerede har forpliktet seg til å stemme for forslaget.
Satser på ACMI og charter
Norse driver i dag en flåte på 12 Boeing 787-9 Dreamlinere. I andre kvartal var 11 i selskapets eget rutenettverk og ett utleid på langtidskontrakt til Indigo. I månedene fremover skal ytterligere fem fly settes inn på ACMI-kontrakter for det indiske lavprisselskapet, forutsatt regulatorisk godkjenning.
Fra tidlig 2026 vil Norse ha seks fly i eget rutenettverk, mens resten vil være knyttet til ACMI-kontrakter. Ifølge selskapet vil denne «dual leg»-modellen gi mer forutsigbar inntjening og bedre balanse mellom egen drift og charterinntekter.
– Med kombinasjonen av eget nettverk og ACMI-kontrakter står vi godt rustet til å levere både stabilitet og vekst i et volatilt marked, sier Larsen.
I tillegg har Norse fornyet avtalen med P&O Cruises om charterflyvninger fra Storbritannia til Karibia de to kommende vintersesongene. Fremover melder selskapet at bookingnivåene ligger godt over fjoråret.
Kostnadskontroll
Norse fortsetter å kutte enhetskostnader og hadde en CASK (ekskl. drivstoff) på 3,45 cent i kvartalet. Selskapet fremhever også en fullføringsgrad på 99,9 prosent.
Som et ekstra løft fikk selskapet nylig utmerkelsen som Nord-Europas beste langdistanseselskap i lavprissegmentet av Skytrax.
– Vi leverer en verdensledende kabinfaktor på 97 prosent i kvartalet, som er 15 prosentpoeng høyere enn samme periode i fjor, og 96 prosent for første halvår. Dette er et resultat av vår datadrevne kommersielle modell i en industri hvor en kabinfaktor på over 90 prosent er sterkt, sier Larsen og legger til:
– Inn mot sommersesongen 2025 har det vært en noe avdempet etterspørsel i det transatlantiske markedet. Samtidig ser vi sterk etterspørsel etter vårt Asia- og Afrika-program for høst og vinter.
Norse Atlantic
|(Mill. USD)
|2. kv./'25
|2. kv./'24
|Driftsinntekter
|202,6
|164,8
|Driftsresultat
|4,4
|−22,3
|Resultat før skatt
|−5,5
|−31,7
|Resultat etter skatt
|−5,9
|−31,9