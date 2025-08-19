Reiseforsikring: Dette gikk galt i sommerferien

Sommeren er en høytid for reiseskader og -ulykker. I sommermånedene er det hele 63 prosent flere reiseskader pr. måned enn resten av året.

– Nesten 1 av 4 har brukt reiseforsikringen sin så langt i sommer, og flest har trengt den i forbindelse med sykdom, forteller Kathrine Kleppestø, fungerende reiseskadesjef i Frende Forsikring.

De vanligste reiseskadene har vært stabile de siste årene:

Sykdom Skadet eller mistet mobil eller andre eiendeler Tyveri Forsinket bagasje Innhenting av reiserute

REISESKADESJEF: Kathrine Kleppestø, fungerende reiseskadesjef i Frende Forsikring Foto: Frende Forsikring/Marius Solberg Anfinsen

– Mange tror at reiseskader handler mest om forsinkede fly, kansellerte tog eller tyveri, men sykdom topper listen år etter år. Rett etter følger tap eller skade på egne ting, sier Kleppestø.

Blir du alvorlig syk i utlandet, kan regningen fort bli skyhøy.

– Sykdom blir fort svært kostbart med sykehusbesøk, innleggelser, operasjoner og hjemreise i de mest alvorlige tilfellene, sier hun.

Les også Forsikringsselskap varsler: Avbestilling på grunn av hete dekkes ikke Mange ferierende er bekymret for hetebølgen i Sør-Europa og vil derfor kansellere turen, men oppdager at avbestilling ikke dekkes av reiseforsikring.

Snittutbetaling på 7.000 kroner

Tall fra juni og juli viser at omtrent like mange bruker reiseforsikringen nå som før coronapandemien, seks år tilbake.

– Vi reiser mer om sommeren, både i Norge og utenlands, og det gir naturlig nok flere skader. Men hoppet er voldsomt – vi er jo ikke arbeidsledige om sommeren, for å si det slik, sier Kleppestø.

Erstatningene varierer fra små beløp til millioner. I sommer har snittet per skade vært rundt 7.000 kroner. Kunder under 50 år bruker forsikringen mest, mens bruken avtar med alderen.

– Etter fylte 50 år går bruken gradvis ned. Blant kunder over 75 år er bruken rundt 45 prosent lavere enn hos dem under 50. Men det er gjerne de eldre som har de dyreste skadene – de som handler om alvorlig sykdom, sier Kleppestø.