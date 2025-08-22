Avinor eier og driver 43 norske flyplasser. Inntektene er redusert de siste årene på grunn av lavere passasjertall, flere oppgaver og reduserte taxfreekvoter, skriver kanalen.

Konserndirektør Abraham Foss sier at selskapet kuttet rundt en milliard kroner på driften gjennom pandemien, og at de har mål om å kutte 100 millioner i året i utgifter. For å dekke inn dette ser selskapet på mulighetene til å øke flyplassavgiftene.

Det tas dårlig imot i luftfartsnæringen. Flyselskapene frykter økning på 50 prosent i år og neste år, noe som ifølge NRK vil medføre ekstrakostnader på 2,8 milliarder kroner.

– Det er en kraftig økning som vil være vanskelig for bransjen å svelge unna. Det kan påvirke ruter som er marginalt lønnsomme i dag. Det kan innebære høyere priser for de reisende, og et dårligere tilbud, ifølge Widerøes tekniske direktør Terje Skram, som sitter i bransjeutvalget til NHO Luftfart.

Næringen trenger at også Samferdselsdepartementet kommer på banen, sier Skram.

Statssekretær Cecilie Knive Kroglund i Samferdselsdepartementet sier at det er tett dialog med NHO Luftfart og flyselskapene, og at departementet tar med seg innspill til budsjettforhandlinger. Det vil også sette tak på hvor mye avgifter Avinor kan kreve.

– Flyselskapene må ta sin del av regningen for de tjenestene de kjøper. Avinor må effektivisere driften sin, og vi har gjort vårt gjennom at vi har redusert flypassasjeravgiften med 600 millioner.