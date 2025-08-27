Den nye eiergruppen i den norske virksomheten ledes av Arini Capital Management, AlbaCore Capital og Barings. De eier henholdscis 29, 24 og 14 prosent av aksjene i toppselskapet HRN Bidco.
Med på eiersiden er også Cyrus Capital og Invesco, som begge har 13 prosent av aksjene.
Disse selskapene var blant långiverne som sent i fjor besluttet at de ville overta eierskapet da det oppsto vanskeligheter med å gjennomføre siste del av en langvarig refinansieringsprosess etter at Hurtigruten hadde hatt store tap i årene etter coronapandemien.
AlbaCore Capital Group med hovedkontor i London presenterer seg selv som «en av Europas ledende alternative kredittspesialister». Også Arini er basert i London.
Barings er et globalt investeringsforvaltningsselskap eid av Massachusetts Mutual Life Insurance Company og hadde i likhet med Arini og AlbaCore betydelige utlån til flere Hurtigruten-selskaper.
Styreleder i HRN Bidco er amerikaneren Kevin Michael Sheehan. Han har bransjeerfaring blant annet fra jobben som toppsjef i cruiserederiet Norwegian Cruise Line Holdings, hvor han arbeidet til 2015.
I pluss igjen
Av regnskapet fremgår det at Hurtigruten tjente penger i andre kvartal etter flere tunge tapsår.
– Tallene viser at vi er på god vei til å lykkes med «nye» Hurtigruten, som nå kun fokuserer på norskekysten og Svalbard, sier konsernsjef Hedda Felin.
I tremånedersperioden april-juni oppnådde selskapet et driftsresultat på 14,8 millioner euro, tilsvarende 175 millioner kroner, mot 1,9 millioner euro på samme tid i fjor.
Før og etter skatt ble resultatet henholdsvis 6 og 5,6 milllioner euro, mot minus 11,8 og minus 14 millioner euro i andre kvartal 2024.
– Vi er veldig godt fornøyd med at den store etterspørselen fortsetter og for tilbakemeldingene fra gjestene våre. Det er tydelig at mange setter pris på det store utvalget av lokalprodusert norsk mat vi serverer om bord og et bredt utvalg av spennende utflukter, sier Felin.
70 pst. belegg
I første halvår økte den totale omsetningen med 14 prosent til 250 millioner euro. Fyllingsgraden var opp fra 66 til 70 prosent.
89 prosent av driftsinntektene stammer fra Hurtigrutens skip, mot 91 prosent i første halvår 2024.
Fremover venter Hurtigruten Group fortsatt vekst i antall gjestedøgn som følge av sterk etterspørsel og positive bookingtrender.
Pr. 26. august er billettsalget for inneværende år opp 11 prosent sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i fjor. Antall bestillinger for 2026 er opp med 12 prosent målt mot volumet av forhåndsbestillinger på samme tid i fjor.
Har 10 skip
Etter restruktureringen tidligere i år – inkludert utskillelsen av cruiseekspedisjonsselskapet HX – opererer Hurtigruten nå 10 skip langs norskekysten, foruten hotellvirksomhet, utflukter og aktiviteter på Svalbard.
Bokført egenkapital er 85 millioner euro, og selskapets terminlån på 411 millioner euro forfaller først i 2030. Kontantbeholdningen var ved månedsskiftet juni/juli 112 millioner euro.
Det akkumulerte underskuddet inkludert nedskrivninger siden coronaåret 2020 var i fjor kommet opp i 16,6 milliarder kroner.
HURTIGRUTEN
|(Mill. EUR)
|2.kv./25
|2.kv./24
|1.halvår/25
|1.halvår/24
|Driftsinntekter
|128,8
|109,2
|250,2
|218,6
|Driftsresultat
|14,8
|1,9
|17,7
|1,2
|Resultat før skatt
|6
|−118
|−37,5
|−60,9
|Resultat etter skatt
|5,6
|−14
|−38,1
|−66,9