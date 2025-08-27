Den nye eiergruppen i den norske virksomheten ledes av Arini Capital Management, AlbaCore Capital og Barings. De eier henholdscis 29, 24 og 14 prosent av aksjene i toppselskapet HRN Bidco.

Med på eiersiden er også Cyrus Capital og Invesco, som begge har 13 prosent av aksjene.

Disse selskapene var blant långiverne som sent i fjor besluttet at de ville overta eierskapet da det oppsto vanskeligheter med å gjennomføre siste del av en langvarig refinansieringsprosess etter at Hurtigruten hadde hatt store tap i årene etter coronapandemien.

AlbaCore Capital Group med hovedkontor i London presenterer seg selv som «en av Europas ledende alternative kredittspesialister». Også Arini er basert i London.

Barings er et globalt investeringsforvaltningsselskap eid av Massachusetts Mutual Life Insurance Company og hadde i likhet med Arini og AlbaCore betydelige utlån til flere Hurtigruten-selskaper.

Styreleder i HRN Bidco er amerikaneren Kevin Michael Sheehan. Han har bransjeerfaring blant annet fra jobben som toppsjef i cruiserederiet Norwegian Cruise Line Holdings, hvor han arbeidet til 2015.

I pluss igjen

Av regnskapet fremgår det at Hurtigruten tjente penger i andre kvartal etter flere tunge tapsår.

– Tallene viser at vi er på god vei til å lykkes med «nye» Hurtigruten, som nå kun fokuserer på norskekysten og Svalbard, sier konsernsjef Hedda Felin.

I tremånedersperioden april-juni oppnådde selskapet et driftsresultat på 14,8 millioner euro, tilsvarende 175 millioner kroner, mot 1,9 millioner euro på samme tid i fjor.

Før og etter skatt ble resultatet henholdsvis 6 og 5,6 milllioner euro, mot minus 11,8 og minus 14 millioner euro i andre kvartal 2024.