Flyr mot konkurs – nok en gang

Lavprisflyselskapet Spirit Airlines har søkt om konkursbeskyttelse under den amerikanske Chapter 11-ordningen for andre gang på mindre enn ett år, melder CNBC.

Så sent som i mars kom flyselskapet ut av sin forrige Chapter 11-beskyttelse.

Den gang gikk kreditorer med på å konvertere gjeld på 795 millioner dollar – rundt 8 milliarder kroner – til egenkapital. Spirit gjorde imidlertid ikke større endringer på kostnadssiden, for eksempel ved å kvitte seg med fly, skriver avisen.

– Mye mer som må gjøres

Det blir derimot aktuelt nå, i den nye konkursprosessen. Spirit opplyser at nettverk og flåte skal krympes, og at de årlige kostnadene skal reduseres med flere hundre millioner dollar.

– Etter at vi kom ut av forrige restrukturering, som utelukkende var rettet mot å redusere Spirits finansierte gjeld og å skaffe egenkapital, er det blitt tydelig at det er mye mer arbeid som må gjøres og at mange flere verktøy er tilgjengelige for å posisjonere Spirit best mulig, sier konsernsjef Dave Davis.

I et innlegg på Instagram utdyper Spirit Airlines at «tilnærmet alle store amerikanske flyselskaper har brukt disse verktøyene til å forbedre sine virksomheter og posisjonere seg for langsiktig suksess», ifølge CNBC.

Flyselskapet opplyser at det fortsatt vil være mulig for kundene å bestille billetter og fly med selskapet.

Varslet pluss – taper stort

Tidligere i august opplyste Spirit Airlines at flyselskapet hadde gått med et underskudd på nær 257 millioner dollar siden det kom ut av Chapter 11-prosessen i mars.

Noen måneder tidligere – i desember – hadde selskapet estimert et overskudd på 252 millioner dollar i år.

Resultatutviklingen forklares med de stadig høye kostnadene samt lavere etterspørsel hjemme i USA, ifølge CNBC.

Spirit Airlines stupte hele 46 prosent i etterhandelen på Wall Street fredag.

Bare den seneste måneden er aksjen ned mer enn 70 prosent.